Протестующие в США устали от израильских королей, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 30.03.2026
10:33 30.03.2026
Протестующие в США устали от израильских королей, заявил Пезешкиан
Американцы, участвующие в протестах No Kings, устали от того, что "израильские короли" распоряжаются американской демократией, заявил президент Ирана Масуд... РИА Новости, 30.03.2026
В мире, США, Иран, Израиль, Масуд Пезешкиан, Дональд Трамп, НАТО
ТЕГЕРАН, 30 мар - РИА Новости. Американцы, участвующие в протестах No Kings, устали от того, что "израильские короли" распоряжаются американской демократией, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Внепартийное движение No Kings зародилось в США как протест против администрации президента Дональда Трампа, направленный в том числе против его внешней политики. Протестующие также выступали против действий властей США, Израиля и НАТО, политики военных расходов и милитаризации конфликтов. Акции движения проходят также за пределами Соединенных Штатов.
"Американцы возмущены лозунгом "Израиль прежде всего". Они устали от того, что израильские короли заправляют американской демократией", - написал Пезешкиан на своей официальной странице в соцсети Х.
В США 28 марта прошли митинги против политики американских властей под лозунгом "No Kings" ("Нет королям"). Вышедшие на акцию американцы митинговали против политики администрации президента США Дональда Трампа, в том числе его внешнеполитического курса и действий иммиграционной полиции (ICE).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
