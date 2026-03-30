Протестующие в США устали от израильских королей, заявил Пезешкиан

ТЕГЕРАН, 30 мар - РИА Новости. Американцы, участвующие в протестах No Kings, устали от того, что "израильские короли" распоряжаются американской демократией, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

В США 28 марта прошли митинги против политики американских властей под лозунгом "No Kings" ("Нет королям"). Вышедшие на акцию американцы митинговали против политики администрации президента США Дональда Трампа, в том числе его внешнеполитического курса и действий иммиграционной полиции (ICE).