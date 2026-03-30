Протестующие в США устали от израильских королей, заявил Пезешкиан

ТЕГЕРАН, 30 мар - РИА Новости. Американцы, участвующие в протестах No Kings, устали от того, что "израильские короли" распоряжаются американской демократией, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Внепартийное движение No Kings зародилось в США как протест против администрации президента Дональда Трампа, направленный в том числе против его внешней политики. Протестующие также выступали против действий властей США, Израиля и НАТО, политики военных расходов и милитаризации конфликтов. Акции движения проходят также за пределами Соединенных Штатов.
В США 28 марта прошли митинги против политики американских властей под лозунгом "No Kings" ("Нет королям"). Вышедшие на акцию американцы митинговали против политики администрации президента США Дональда Трампа, в том числе его внешнеполитического курса и действий иммиграционной полиции (ICE).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.