"Не удается". На Западе сделали заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 30.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:35 30.03.2026
"Не удается". На Западе сделали заявление о переговорах с Россией
"Не удается". На Западе сделали заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 30.03.2026
"Не удается". На Западе сделали заявление о переговорах с Россией
Евросоюз не готов к прямым переговорам с Россией по урегулированию на Украине из-за нерешенных внутренних вопросов, заявил бывший глава администрации президента РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T20:35:00+03:00
2026-03-30T20:35:00+03:00
россия
европа
украина
россия, европа, украина, владимир путин, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Россия, Европа, Украина, Владимир Путин, Евросоюз
"Не удается". На Западе сделали заявление о переговорах с Россией

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Евросоюз не готов к прямым переговорам с Россией по урегулированию на Украине из-за нерешенных внутренних вопросов, заявил бывший глава администрации президента Финляндии, директор Финского института международных отношений Хиски Хауккала в интервью немецкому изданию Stern.
"То, что Европа остается в стороне от этих переговоров, совершенно неприемлемо. Другие ведут переговоры по вопросу, который напрямую затрагивает нашу безопасность, потому что нам не удается найти сильный и единый европейский голос. <…> Европейцы опасаются вести переговоры с Москвой, полагая, что это только обнажит наши внутренние противоречия и слабости. Пока нашим главным страхом остается отсутствие единства, а не ситуация на Украине или будущее европейской безопасности, я считаю, что мы не готовы к переговорам с россиянами", — сказал он.
Эксперт также добавил, что между россиянами и европейцами должна быть коммуникация, "чтобы избежать неправильного толкования вопросов военного характера, таких как учения или закупка систем вооружения".
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер 14 марта заявил, что ЕС нужно наладить диалог с Москвой по украинскому урегулированию. Политик отметил, что Европа не способна бесконечно поддерживать Киев и поставлять ему оружие без участия США. Он также признал невозможность "задушить Россию экономически".
Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Европа сама вывела себя из процесса украинского урегулирования. Все изменения, которые предлагают страны ЕС по мирному плану США, направлены на то, чтобы заблокировать процесс.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвропаУкраинаВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
