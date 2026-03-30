МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Евросоюз не готов к прямым переговорам с Россией по урегулированию на Украине из-за нерешенных внутренних вопросов, заявил бывший глава администрации президента Финляндии, директор Финского института международных отношений Хиски Хауккала в интервью немецкому изданию Stern.
"То, что Европа остается в стороне от этих переговоров, совершенно неприемлемо. Другие ведут переговоры по вопросу, который напрямую затрагивает нашу безопасность, потому что нам не удается найти сильный и единый европейский голос. <…> Европейцы опасаются вести переговоры с Москвой, полагая, что это только обнажит наши внутренние противоречия и слабости. Пока нашим главным страхом остается отсутствие единства, а не ситуация на Украине или будущее европейской безопасности, я считаю, что мы не готовы к переговорам с россиянами", — сказал он.
Эксперт также добавил, что между россиянами и европейцами должна быть коммуникация, "чтобы избежать неправильного толкования вопросов военного характера, таких как учения или закупка систем вооружения".
Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Европа сама вывела себя из процесса украинского урегулирования. Все изменения, которые предлагают страны ЕС по мирному плану США, направлены на то, чтобы заблокировать процесс.
