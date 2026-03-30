Рейтинг@Mail.ru
Памфилову переизбрали председателем ЦИК - РИА Новости, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 30.03.2026 (обновлено: 13:58 30.03.2026)
https://ria.ru/20260330/pamfilova-2083710785.html
Памфилову переизбрали председателем ЦИК
Памфилову переизбрали председателем ЦИК - РИА Новости, 30.03.2026
Памфилову переизбрали председателем ЦИК
Эллу Памфилову тайным голосованием переизбрали председателем Центризбиркома на следующие пять лет. РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T11:51:00+03:00
2026-03-30T13:58:00+03:00
цик рф
элла памфилова
политика
совет федерации рф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018412148_0:118:2881:1738_1920x0_80_0_0_618cc88e3c155649dfe96b4c91707abe.jpg
https://ria.ru/20260330/tsik-2083732907.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018412148_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_1cef40bfe31b5d2bbfd932ad5c7a264f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цик рф, элла памфилова, политика, совет федерации рф, госдума рф
ЦИК РФ, Элла Памфилова, Политика, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Памфилову переизбрали председателем ЦИК

Памфилову тайным голосованием переизбрали председателем ЦИК

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФ
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Эллу Памфилову тайным голосованием переизбрали председателем Центризбиркома на следующие пять лет.
«

"За <...> Эллу Александровну проголосовали 15 из 15 членов ЦИК", — сказал ее коллега Константин Мазуревский.

Памфилова, которая возглавляет этот орган с 2016 года, поблагодарила за доверие. По словам члена комиссии Николая Левичева, она является "материнским сердцем" и "нравственным камертоном" избирательной системы.
Ее заместителем избрали Николая Булаева, секретарем ЦИК — Наталью Бударину.
Комиссия состоит из 15 человек. Президент, Совет Федерации и Госдума назначают по своей пятерке. Так, по указу Владимира Путина туда вошли Анатолий Сысоев, Элла Памфилова, Антон Лопатин, Наталья Бударина и Игорь Борисов. Совет Федерации выбрал Николая Булаева, Павла Андреева, Людмилу Маркину, Эльмиру Хаймурзину и Евгения Шевченко. Депутаты же назначили Алену Булгакову, Евгения Колюшина, Василину Кулиеву, Николая Левичева и Константина Мазуревского.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Новому составу ЦИК предстоит решать много вопросов, заявила Памфилова
Вчера, 13:35
 
ЦИК РФЭлла ПамфиловаПолитикаСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала