Памфилову переизбрали председателем ЦИК
Эллу Памфилову тайным голосованием переизбрали председателем Центризбиркома на следующие пять лет. РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T13:58:00+03:00
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Эллу Памфилову тайным голосованием переизбрали председателем Центризбиркома на следующие пять лет.
«
"За <...> Эллу Александровну проголосовали 15 из 15 членов ЦИК", — сказал ее коллега Константин Мазуревский.
Памфилова, которая возглавляет этот орган с 2016 года, поблагодарила за доверие. По словам члена комиссии Николая Левичева, она является "материнским сердцем" и "нравственным камертоном" избирательной системы.
Ее заместителем избрали Николая Булаева, секретарем ЦИК — Наталью Бударину.
Комиссия состоит из 15 человек. Президент, Совет Федерации и Госдума назначают по своей пятерке. Так, по указу Владимира Путина туда вошли Анатолий Сысоев, Элла Памфилова, Антон Лопатин, Наталья Бударина и Игорь Борисов. Совет Федерации выбрал Николая Булаева, Павла Андреева, Людмилу Маркину, Эльмиру Хаймурзину и Евгения Шевченко. Депутаты же назначили Алену Булгакову, Евгения Колюшина, Василину Кулиеву, Николая Левичева и Константина Мазуревского.