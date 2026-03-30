Подвиг тружеников тыла в годы войны стал темой выставки в Крыму
15:05 30.03.2026
Подвиг тружеников тыла в годы войны стал темой выставки в Крыму
Подвиг тружеников тыла в годы войны стал темой выставки в Крыму - РИА Новости, 30.03.2026
Подвиг тружеников тыла в годы войны стал темой выставки в Крыму
Студенты Крымского инженерно-педагогического университета (КИПУ) имени Февзи Якубова познакомились с уникальными материалами экспозиции "Освобождение. Подвиг... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T15:05:00+03:00
2026-03-30T15:05:00+03:00
общество
симферополь
республика крым
президентский фонд культурных инициатив
освобождение. мир народам
освобождение. путь к победе
великая отечественная война (1941-1945)
симферополь
республика крым
общество, симферополь, республика крым, президентский фонд культурных инициатив, освобождение. мир народам, освобождение. путь к победе, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Симферополь, Республика Крым, Президентский фонд культурных инициатив, Освобождение. Мир народам, Освобождение. Путь к Победе, Великая Отечественная война (1941-1945)

Подвиг тружеников тыла в годы войны стал темой выставки в Крыму

© Фото : контент-редактор Центра информационной работы со студенческой молодежью Денис ГоловинСтуденты КИПУ имени Февзи Якубова знакомятся с модулем мобильной экспозиции "Освобождение. Подвиг тыла"
Студенты КИПУ имени Февзи Якубова знакомятся с модулем мобильной экспозиции Освобождение. Подвиг тыла - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© Фото : контент-редактор Центра информационной работы со студенческой молодежью Денис Головин
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Студенты Крымского инженерно-педагогического университета (КИПУ) имени Февзи Якубова познакомились с уникальными материалами экспозиции "Освобождение. Подвиг тыла", которая открылась в вузе, сообщили РИА Новости в пресс-службе КИПУ.
Экспозиция "Подвиг тыла" объединяет фотографии, посвященные подвигу тыловых городов в годы Великой Отечественной войны и представляет собой часть мультимедийного проекта "Освобождение. Мир народам". В основе проекта лежат материалы фотоархива Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".
© Фото : контент-редактор Центра информационной работы со студенческой молодежью Денис ГоловинСтуденты КИПУ имени Февзи Якубова знакомятся с модулем мобильной экспозиции "Освобождение. Подвиг тыла"
Студенты КИПУ имени Февзи Якубова знакомятся с модулем мобильной экспозиции Освобождение. Подвиг тыла - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© Фото : контент-редактор Центра информационной работы со студенческой молодежью Денис Головин
Студенты КИПУ имени Февзи Якубова знакомятся с модулем мобильной экспозиции "Освобождение. Подвиг тыла"
С приветственным словом к студентам обратился проректор по воспитательной и социальной работе КИПУ Нияз Фазылов. Он отметил важность сохранения исторической памяти и преемственности поколений и подчеркнул культурное и нравственное значение выставки.
"Экспозиция "Подвиг тыла" напоминает о том, что Великая Победа ковалась не только на передовой, но и в тыловых городах, где миллионы людей своим ежедневным трудом приближали освобождение Родины. Особый смысл эта выставка приобретает в преддверии Дня освобождения Симферополя и всего Крыма от немецко-фашистских захватчиков. И мы должны ясно понимать: без самоотверженности тыла, без его силы, стойкости и веры освобождение было бы невозможно. Подобные проекты объединяют поколения, укрепляют историческую память и помогают осознать простую, но важную истину: только вместе, в единстве фронта и тыла, народа и страны, достигаются по-настоящему великие цели", — заявил он.
© Фото : контент-редактор Центра информационной работы со студенческой молодежью Денис ГоловинСтуденты КИПУ имени Февзи Якубова знакомятся с модулем мобильной экспозиции "Освобождение. Подвиг тыла"
Студенты КИПУ имени Февзи Якубова знакомятся с модулем мобильной экспозиции Освобождение. Подвиг тыла
Студенты КИПУ имени Февзи Якубова знакомятся с модулем мобильной экспозиции "Освобождение. Подвиг тыла"
© Фото : контент-редактор Центра информационной работы со студенческой молодежью Денис Головин
1 из 2
© Фото : контент-редактор Центра информационной работы со студенческой молодежью Денис Головин

Модуль мобильной экспозиции "Освобождение. Подвиг тыла"

Студенты КИПУ имени Февзи Якубова знакомятся с модулем мобильной экспозиции Освобождение. Подвиг тыла

Модуль мобильной экспозиции "Освобождение. Подвиг тыла"

© Фото : контент-редактор Центра информационной работы со студенческой молодежью Денис Головин
2 из 2
Студенты КИПУ имени Февзи Якубова знакомятся с модулем мобильной экспозиции "Освобождение. Подвиг тыла"
© Фото : контент-редактор Центра информационной работы со студенческой молодежью Денис Головин
1 из 2

Модуль мобильной экспозиции "Освобождение. Подвиг тыла"

© Фото : контент-редактор Центра информационной работы со студенческой молодежью Денис Головин
2 из 2
Проект реализуется медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов. Фотовыставка доступна для всех желающих.
 
ОбществоСимферопольРеспублика КрымПрезидентский фонд культурных инициативОсвобождение. Мир народамОсвобождение. Путь к ПобедеВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
