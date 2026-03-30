Какие ошибки допустили на съемках фильма "Ищите женщину"

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Четыре десятилетия советское кино хранило этот секрет. Фильм "Ищите женщину" 1982 года был объявлен шедевром, собирал восторженные отзывы. Но и в нем были ошибки.

Какие киноляпы никто раньше не замечал?

Инициалы на брелке

Брелок, найденный Алисой, стал первой ошибкой. Все уверены, что его владелец либо Жак Нуаре, либо пропавший Жюльен Налестро. У обоих же инициалы JN, логично?

Но ведь на самом брелке красуются инициалы G и N. Видимо, брелок в процессе съемок решил сменить хозяина, а никто этого не заметил.

Прическа гуляет сама по себе

Теперь к Александру Абдулову и его персонажу Роберу де Шарансу. Герой подходит к машинистке Виржинии Ренуар — челка закрывает лоб, волосы аккуратно уложены. Они флиртуют, и в следующем кадре волосы Робера вдруг зачесаны совсем иначе, набок! Потом, когда мэтр Роше задавал вопросы всем сотрудникам, прическа уже вернулась в первозданный вид.

По сюжету это все происходит за несколько минут, герой никуда не уходил, не покидал залу.

Рыбки в аквариуме

При входе в контору мэтра Роше стоит аквариум. Это довольно значимая деталь интерьера, на которую обращают внимание в начале фильма. Когда в помещение заходит посетитель, видно, что в аквариуме обитают буквально две-три рыбки.

Но на 40-й минуте второй серии рыбок становится в несколько раз больше! Камера дольше задерживается на аквариуме, и видно активное движение целой толпы водных существ.