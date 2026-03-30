Рейтинг@Mail.ru
Какие ошибки допустили на съемках фильма "Ищите женщину" - РИА Новости, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 30.03.2026
https://ria.ru/20260330/oshibki-2083734698.html
Какие ошибки допустили на съемках фильма "Ищите женщину"
2026-03-30T19:00:00+03:00
2026-03-30T19:00:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005063196_0:25:500:306_1920x0_80_0_0_72a914bbdb3e12871f6d2769b37f1e84.png
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005063196_5:0:500:371_1920x0_80_0_0_ec6a5e26cec5aa0beb792a1fb58303d0.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

© Мосфильм (1982)Кадр из мини-сериала "Ищите женщину"
© Мосфильм (1982)
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Четыре десятилетия советское кино хранило этот секрет. Фильм "Ищите женщину" 1982 года был объявлен шедевром, собирал восторженные отзывы. Но и в нем были ошибки.
Какие киноляпы никто раньше не замечал?

Инициалы на брелке

Брелок, найденный Алисой, стал первой ошибкой. Все уверены, что его владелец либо Жак Нуаре, либо пропавший Жюльен Налестро. У обоих же инициалы JN, логично?
Но ведь на самом брелке красуются инициалы G и N. Видимо, брелок в процессе съемок решил сменить хозяина, а никто этого не заметил.

Прическа гуляет сама по себе

Теперь к Александру Абдулову и его персонажу Роберу де Шарансу. Герой подходит к машинистке Виржинии Ренуар — челка закрывает лоб, волосы аккуратно уложены. Они флиртуют, и в следующем кадре волосы Робера вдруг зачесаны совсем иначе, набок! Потом, когда мэтр Роше задавал вопросы всем сотрудникам, прическа уже вернулась в первозданный вид.
По сюжету это все происходит за несколько минут, герой никуда не уходил, не покидал залу.

Рыбки в аквариуме

При входе в контору мэтра Роше стоит аквариум. Это довольно значимая деталь интерьера, на которую обращают внимание в начале фильма. Когда в помещение заходит посетитель, видно, что в аквариуме обитают буквально две-три рыбки.
Но на 40-й минуте второй серии рыбок становится в несколько раз больше! Камера дольше задерживается на аквариуме, и видно активное движение целой толпы водных существ.
Впрочем, эти киноляпы нисколько не портят фильм. Они скорее доказывают, что даже в советское время, когда технологии были совсем другими, создавали киношедевры с душой.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала