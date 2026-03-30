15:37 30.03.2026
США подталкивают страны к распространению ядерного оружия, считает сенатор
https://ria.ru/20260330/iran-2083728245.html
https://ria.ru/20260330/rossiya-2083643704.html
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. США своими действиями подталкивают страны к распространению ядерного оружия, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что парламент Ирана рассматривает вопрос о выходе Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в то же время Тегеран не стремится получить такое вооружение.
Военнослужащий иранских вооруженных сил рядом с ракетой в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
МИД: Иран не стремится к ЯО, несмотря на поднятый вопрос о выходе из ДНЯО
Вчера, 13:09
"События последних десятилетий показывают, что страны, которые не присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и создали собственное вооружение, в современном мире чувствуют себя более безопасно, чем те, которые отказались от его создания. Вспомните, как все критиковали КНДР, однако никто не посмел на нее напасть, а Иран уже не первый раз стал жертвой агрессии то Израиля, то США. Таким образом, американцы, будучи великой ядерной державой, по сути, сами подталкивают страны к распространению ядерного оружия на планете. Это ужасно", - отметил Джабаров в беседе с NEWS.ru.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
США отдали России колоссальное преимущество: война с Ираном изменит все
Вчера, 08:00
 
