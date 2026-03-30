17:48 30.03.2026
В Оренбуржье с рабочим визитом прибыла делегация из Китая
Большая делегация из Китая прибыла в Оренбургскую область с рабочим визитом: стороны обсуждают инвестиции, совместные предприятия и вопросы экспорта, сообщил... РИА Новости, 30.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861973315_0:54:3091:1793_1920x0_80_0_0_dbe3acee1db50ec7e3844d0a92a26cbe.jpg
https://ria.ru/20260321/tsentr-2082168538.html
https://ria.ru/20251208/orenburzhe-2060551571.html
Оренбургская область, Китай, Оренбургская область, Россия, Евгений Солнцев
Солнцев: делегация из Китая прибыла в Оренбургскую область с рабочим визитом

© Фото : Правительство Донецкой Народной РеспубликиЕвгений Солнцев
© Фото : Правительство Донецкой Народной Республики
Евгений Солнцев. Архивное фото
УФА, 30 мар – РИА Новости. Большая делегация из Китая прибыла в Оренбургскую область с рабочим визитом: стороны обсуждают инвестиции, совместные предприятия и вопросы экспорта, сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев.
"В Оренбургской области с рабочим визитом большая делегация из Китая. Сегодня впервые прошла встреча в таком большом составе. К нам приехали руководители крупных компаний Поднебесной, представители дипломатических кругов, а также полномочный министр посольства КНР в РФ Лю Цзюнь, вице-консул генерального консульства КНР в Казани Чжан Байюй. Три дня партнёры будут знакомиться с экономикой Оренбуржья, посещать предприятия, а также площадки, на которых могут реализовать свои инвестиционные проекты", - сообщил руководитель региона на платформе Max.
Гуманитарный груз от центра Наследие - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
Центр "Наследие" за пять лет помог 40 тысячам жителей России
21 марта, 17:59
Солнцев отметил, что сотрудничество России и Китая – стратегическое. "Дружеские отношения, партнёрство заложены нашими национальными лидерами Владимиром Владимировичем Путиным и Си Цзиньпином. Кроме того, выгодное географическое расположение Оренбургской области даёт возможность и дальше усиливать наши экономики. Чего только стоит самый короткий путь из Европы до Китая через наш регион, действующие железнодорожные и автомобильные маршруты", - рассказал он.
Руководитель региона сообщил, что Китай для Оренбуржья – также ключевой внешнеэкономический союзник. Объём взаимной торговли в 2025 году превысил 210 миллионов долларов.
"Мы видим устойчивый рост и в экспорте. Одной из ключевых площадок для совместной работы является ОЭЗ "Оренбуржье". В числе резидентов есть компании, которые работают вместе с китайскими партнёрами. На большой встрече обсудили направления совместной работы. В этом нам помогает и Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей во главе с председателем Виталием Манкевичем. Такие переговоры нам нужны. Уверен, результат не заставит себя ждать", - добавил Солнцев.
В правительстве Оренбургской области сообщили, что в регионе создаются условия для работы иностранных партнеров. Для привлечения международного бизнеса сформирован Центр инвестиций из стран БРИКС.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Солнцев: в 2026 г в Оренбургской области отремонтируют 20 мостов
8 декабря 2025, 13:10
 
