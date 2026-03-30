В Оренбуржье с рабочим визитом прибыла делегация из Китая

УФА, 30 мар – РИА Новости. Большая делегация из Китая прибыла в Оренбургскую область с рабочим визитом: стороны обсуждают инвестиции, совместные предприятия и вопросы экспорта, сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев.

"В Оренбургской области с рабочим визитом большая делегация из Китая. Сегодня впервые прошла встреча в таком большом составе. К нам приехали руководители крупных компаний Поднебесной, представители дипломатических кругов, а также полномочный министр посольства КНР в РФ Лю Цзюнь, вице-консул генерального консульства КНР в Казани Чжан Байюй. Три дня партнёры будут знакомиться с экономикой Оренбуржья, посещать предприятия, а также площадки, на которых могут реализовать свои инвестиционные проекты", - сообщил руководитель региона на платформе Max.

Солнцев отметил, что сотрудничество России и Китая – стратегическое. "Дружеские отношения, партнёрство заложены нашими национальными лидерами Владимиром Владимировичем Путиным и Си Цзиньпином. Кроме того, выгодное географическое расположение Оренбургской области даёт возможность и дальше усиливать наши экономики. Чего только стоит самый короткий путь из Европы до Китая через наш регион, действующие железнодорожные и автомобильные маршруты", - рассказал он.

Руководитель региона сообщил, что Китай для Оренбуржья – также ключевой внешнеэкономический союзник. Объём взаимной торговли в 2025 году превысил 210 миллионов долларов.

"Мы видим устойчивый рост и в экспорте. Одной из ключевых площадок для совместной работы является ОЭЗ "Оренбуржье". В числе резидентов есть компании, которые работают вместе с китайскими партнёрами. На большой встрече обсудили направления совместной работы. В этом нам помогает и Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей во главе с председателем Виталием Манкевичем. Такие переговоры нам нужны. Уверен, результат не заставит себя ждать", - добавил Солнцев.