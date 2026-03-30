20:02 30.03.2026
Орбан рассказал, почему не пользуется смартфоном
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что не пользуется смартфоном, чтобы его не могли прослушать, а в зал заседаний Совета ЕС не берет даже кнопочный... РИА Новости, 30.03.2026
Орбан рассказал, почему не пользуется смартфоном

Орбан заявил, что не пользуется смартфоном, а в Совет ЕС не берет даже кнопочный

БУДАПЕШТ, 30 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что не пользуется смартфоном, чтобы его не могли прослушать, а в зал заседаний Совета ЕС не берет даже кнопочный телефон, он также рассказал, что "чуть не умер со смеху", когда услышал об инсинуациях в адрес главы венгерского МИД Петера Сийярто, которого обвиняли в том, что он якобы передает содержание совещаний в ЕС Москве.
Газета Washington Post ранее утверждала, что Сийярто якобы регулярно звонит главе МИД РФ Сергею Лаврову во время перерывов в заседаниях глав МИД стран ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию в СМИ о "звонках" Сийярто Лаврову, заявила РИА Новости, что у врагов Венгрии "воспаленная фантазия".
Вчера, 19:43
«

"Когда я услышал, что его (Сийярто - ред.) обвиняют в том, что он информатор, я чуть не умер со смеху. Дело в том, что даже на встречах министров и премьер-министров присутствуют смартфоны. Люди используют их во время обсуждений. Те, кто хочет услышать, все слышат. И бывают редкие, не очень частые пункты программы, когда у всех забирают и уносят телефоны. Тогда, они надеются, заседания закрытые. Но на всех встречах, где есть мобильные телефоны, мы можем быть уверены, что это в ту же минуту становится известно тем, кто в этом заинтересован", - сказал Орбан в интервью венгерскому порталу Öt.

Венгерский премьер сообщил, что у него кнопочный телефон Nokia, но даже его он не берет на заседания Совета ЕС.
"Так что я единственный премьер-министр из 27 без каких-либо средств связи, через которые кто-либо мог бы подслушать происходящее в зале", - отметил он.
Комментируя обвинения в адрес Сийярто, Орбан добавил, что поддерживать связь с главами МИД важных для Венгрии стран, таких как Россия, США, Китай и Турция, - его обязанность, и он на это уполномочен.
