https://ria.ru/20260330/orban-2083847393.html
Орбан рассказал, почему не пользуется смартфоном
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что не пользуется смартфоном, чтобы его не могли прослушать, а в зал заседаний Совета ЕС не берет даже кнопочный... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T20:02:00+03:00
в мире
венгрия
россия
москва
петер сийярто
виктор орбан
сергей лавров
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_09fbaeb790d55e3bb704aefdeca643d5.jpg
https://ria.ru/20260330/ukraina-2083843568.html
https://ria.ru/20260323/vengrija-2082328657.html
венгрия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_f96315dde7304e378dc78aa23f757334.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Орбан заявил, что не пользуется смартфоном, а в Совет ЕС не берет даже кнопочный
БУДАПЕШТ, 30 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что не пользуется смартфоном, чтобы его не могли прослушать, а в зал заседаний Совета ЕС не берет даже кнопочный телефон, он также рассказал, что "чуть не умер со смеху", когда услышал об инсинуациях в адрес главы венгерского МИД Петера Сийярто, которого обвиняли в том, что он якобы передает содержание совещаний в ЕС Москве.
Газета Washington Post ранее утверждала, что Сийярто
якобы регулярно звонит главе МИД РФ Сергею Лаврову
во время перерывов в заседаниях глав МИД стран ЕС
. Официальный представитель МИД России Мария Захарова
, комментируя публикацию в СМИ о "звонках" Сийярто Лаврову, заявила РИА Новости, что у врагов Венгрии
"воспаленная фантазия".
«
"Когда я услышал, что его (Сийярто - ред.) обвиняют в том, что он информатор, я чуть не умер со смеху. Дело в том, что даже на встречах министров и премьер-министров присутствуют смартфоны. Люди используют их во время обсуждений. Те, кто хочет услышать, все слышат. И бывают редкие, не очень частые пункты программы, когда у всех забирают и уносят телефоны. Тогда, они надеются, заседания закрытые. Но на всех встречах, где есть мобильные телефоны, мы можем быть уверены, что это в ту же минуту становится известно тем, кто в этом заинтересован", - сказал Орбан в интервью венгерскому порталу Öt.
Венгерский премьер сообщил, что у него кнопочный телефон Nokia, но даже его он не берет на заседания Совета ЕС.
"Так что я единственный премьер-министр из 27 без каких-либо средств связи, через которые кто-либо мог бы подслушать происходящее в зале", - отметил он.
Комментируя обвинения в адрес Сийярто, Орбан добавил, что поддерживать связь с главами МИД важных для Венгрии стран, таких как Россия
, США
, Китай
и Турция
, - его обязанность, и он на это уполномочен.