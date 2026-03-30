17:30 30.03.2026
План оппозиции отказаться от российского газа разорит семьи, заявил Орбан
Орбан: план оппозиции отказаться от российского газа разорит венгерские семьи

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 30 мар - РИА Новости. План оппозиции, которая в случае прихода к власти в Венгрии хочет отказаться от российских энергоносителей и отменить заморозку цен на топливо, разорит венгерские семьи, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Документ, содержащий план энергетического перехода оппозиционной партии "Тиса", опубликовал ее бывший советник Балаж Черча. В документе говорится, что "Тиса" на первом же после выборов заседании парламента в случае своей победы "внесет законопроект о запрете импорта российского бензина и дизеля", а на первом заседании правительства "заявит, что Венгрия прекращает закупки российских энергоносителей".
Отмечается, что будут также немедленно отменены замороженные цены на бензин и дизельное топливо, которые "лишают население стимулов к энергосбережению". Как следствие, "счета за газ и электричество могут вырасти в 2–2,5 раза", объяснять это "Тиса" планирует "последствиями прежней политики и чрезмерной зависимости от России".
Орбан назвал публикацию плана "скандальным разоблачением".
"То, что содержится в этом документе, ужасает. "Тиса" подготовила сценарий, при котором она отключит Венгрию от дешевой российской энергии. Это положит конец защищенным ценам на топливо, программе снижения коммунальных платежей, а также введет налог на сбережения. Венгрии не нужен никакой план "Тисы" по энергетическому переходу. Этот план разорит венгерские семьи", - сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш ранее заявил, что, по расчетам МВФ, отказ от российского газа будет стоить для Венгрии около 10 миллиардов долларов и обернется потерей более 4% ВВП.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
