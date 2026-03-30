План оппозиции отказаться от российского газа разорит семьи, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 30 мар - РИА Новости. План оппозиции, которая в случае прихода к власти в Венгрии хочет отказаться от российских энергоносителей и отменить заморозку цен на топливо, разорит венгерские семьи, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Отмечается, что будут также немедленно отменены замороженные цены на бензин и дизельное топливо, которые "лишают население стимулов к энергосбережению". Как следствие, "счета за газ и электричество могут вырасти в 2–2,5 раза", объяснять это "Тиса" планирует "последствиями прежней политики и чрезмерной зависимости от России".