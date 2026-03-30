В Одессе сотрудники ТЦК выкурили мужчину из машины газовым баллончиком

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) в Одессе на юге Украины во время принудительной мобилизации выкуривали мужчину из его собственного автомобиля, распылив внутрь машины газовый баллончик, сообщает в понедельник украинское издание "Время.ua".
"В Одессе сотрудники ТЦК остановили автомобиль и распылили внутрь газ из баллончика, пытаясь мобилизовать водителя. Мужчина сначала смог вырваться и попытался убежать. За него вступились очевидцы, однако вскоре его догнали сотрудники ТЦК. В итоге мужчину увезли", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Украинское издание "Страна.ua" в свою очередь сообщило о неудачной попытке силовой мобилизации в Хмельницком на западе страны.
"В Хмельницком мужчину пытались мобилизовать во дворе, но его отбили местные жители. Одни помогали вытаскивать парня из машины, а другие кричали из окон "фашисты", - отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.