В Одессе сотрудники ТЦК выкурили мужчину из машины газовым баллончиком

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) в Одессе на юге Украины во время принудительной мобилизации выкуривали мужчину из его собственного автомобиля, распылив внутрь машины газовый баллончик, сообщает в понедельник украинское издание "Время.ua".

"В Хмельницком мужчину пытались мобилизовать во дворе, но его отбили местные жители. Одни помогали вытаскивать парня из машины, а другие кричали из окон "фашисты", - отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.