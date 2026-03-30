Нетаньяху дал латинскому патриарху доступ к храму Гроба Господня

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился предоставить для латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисты Пиццабаллы немедленный и неограниченный доступ к храму Гроба Господня после воскресного инцидента, когда полиция ввиду ограничений безопасности не позволила кардиналу войти в храм.

Святыни трех монотеистических религий в Иерусалиме уже более месяца остаются закрытыми для верующих на фоне ракетных обстрелов, так как Старый город Иерусалима не оборудован общественными убежищами. Ракетные осколки уже неоднократной падали в считанных метрах от храма Гроба Господня, Стены Плача и мечети Аль-Акса.