Нетаньяху дал латинскому патриарху доступ к храму Гроба Господня

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился предоставить для латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисты Пиццабаллы немедленный и неограниченный доступ к храму Гроба Господня после воскресного инцидента, когда полиция ввиду ограничений безопасности не позволила кардиналу войти в храм.
"По причине особой заботы о его безопасности, кардиналу Пиццабалле было предложено воздержаться от проведения мессы в храме Гроба Господня. Я понимаю эту обеспокоенность, но как только я узнал об инциденте с кардиналом Пиццабаллой, я дал указание властям разрешить патриарху проводить богослужения по своему усмотрению... Я дал указание соответствующим органам предоставить кардиналу Пьербаттисте Пиццабалле, латинскому патриарху, полный и незамедлительный доступ в храм Гроба Господня в Иерусалиме", - говорится в заявлении Нетаньяху в X.
В воскресенье израильские полицейские не пустили Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня в Иерусалиме. Инцидент произошел во время празднования западными христианами Пальмового воскресенья. Пиццабаллу и Йелпо остановили по пути к храму, они вынуждены были повернуть назад. Позднее канцелярия премьера Израиля объяснила недопуск священнослужителей в храм заботой об их безопасности.
Святыни трех монотеистических религий в Иерусалиме уже более месяца остаются закрытыми для верующих на фоне ракетных обстрелов, так как Старый город Иерусалима не оборудован общественными убежищами. Ракетные осколки уже неоднократной падали в считанных метрах от храма Гроба Господня, Стены Плача и мечети Аль-Акса.