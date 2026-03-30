В Махачкале сотрудник кафе рассказал о спасении ребенка во время наводнения
Сотрудник кафе в Махачкале Абдурахман Абдурахманов рассказал РИА Новости, что увидел, как маленькая девочка вместе с мамой упали в бурный поток воды, сразу...
2026-03-30T16:58:00+03:00
МАХАЧКАЛА, 30 мар – РИА Новости. Сотрудник кафе в Махачкале Абдурахман Абдурахманов рассказал РИА Новости, что увидел, как маленькая девочка вместе с мамой упали в бурный поток воды, сразу побежал им на помощь, принес ребенка в кафе, где ей дали сухую одежду и напоили чаем.
Абдурахманов в воскресенье был на смене в кафе на проспекте Али-Гаджи Махачкалы. По его словам, в какой-то момент выглянул в окно посмотреть на разгул стихии и увидел, как дорогу через поток воды переходит женщина с ребенком.
"Я хотел им крикнуть, что идет мощный поток воды, но не успел. Они начали переходить и упали, девочка лет шести упала тоже. Я побежал, вытащил ее, на руках принес в кафе. Тут ее переодели в сухую одежду, чаем напоили. И вызвали "скорую", - рассказал он.
У Абдурахманова трое детей и один внук.
Режим чрезвычайной ситуации из-за прошедших в минувшие выходные обильных дождей объявлен в Махачкале
, Буйнакске
и Хасавюртовском районе Дагестана
. В республике зафиксированы массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. До понедельника в регионе также был введен режим повышенной готовности.