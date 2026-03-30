Рейтинг@Mail.ru
Тюменские ученые развеяли один из мифов о кесаревом сечении
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:00 30.03.2026 (обновлено: 07:12 30.03.2026)
https://ria.ru/20260330/nauka-2083307029.html
Тюменские ученые развеяли один из мифов о кесаревом сечении
2026-03-30T07:00:00+03:00
2026-03-30T07:12:00+03:00
университетская наука
россия
невролог
российские инновации
качество жизни
тюмень
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083312068_0:154:1536:1018_1920x0_80_0_0_b12d665075337e5eb4b8671fb628779f.png
https://ria.ru/20250317/nauka-2004726623.html
https://ria.ru/20260210/nauka-2073206010.html
https://ria.ru/20240131/nauka-1924337465.html
россия
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083312068_124:0:1489:1024_1920x0_80_0_0_840874d9c39097d7d653d77362715119.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Тюменские ученые развеяли один из мифов о кесаревом сечении

Исследователи ТМУ заявили, что рубцы на матке не препятствуют естественным родам

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомБеременная девушка
Беременная девушка - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Рубцы на матке не являются абсолютным противопоказанием для естественного родоразрешения, подтвердили ученые ТМУ Минздрава России. С каждыми последующими после кесарева сечения родами вероятность успешных естественных родов растет, если у матери нет других медицинских причин для оперативного вмешательства. Результаты исследования представлены в издании "Акушерство и гинекология".
После кесарева сечения на матке остается рубец. С такой строкой в анамнезе пациентки, рожающей второго, третьего и последующих детей, частой тактикой родоразрешения является очередное кесарево сечение, рассказали специалисты Тюменского медицинского университета (ТМУ) Минздрава России.
Ученые университета совместно с коллегами из Перинатального центра и Родильного дома № 3 г. Тюмени в ходе трехлетнего наблюдения подтвердили, что при отсутствии патологий у матери и плода рубец на матке не является абсолютным противопоказанием для естественных родов.
"Если состояние рубца на матке, положение плода и другие клинически значимые показатели в норме, то женщине при ее согласии можно предложить естественные роды. Кесарево сечение — операция, чреватая множеством осложнений. При отсутствии противопоказаний естественные роды — предпочтительная тактика родоразрешения, в том числе для матери, планирующей рождение третьего, четвертого ребенка", — отметила врач акушер-гинеколог, директор института материнства и детства Тюменского медицинского университета Елена Матейкович.
По мнению специалиста, главный результат наблюдения — отсутствие случаев материнской смертности при проведении родов через естественные родовые пути, несмотря на предыдущее кесарево сечение. Также при выборе естественного родоразрешения не было случаев смертности младенцев в течение 28 дней после появления на свет или разрыва матки в родах.
"За время наблюдения ни один младенец, рожденный естественным путем матерью с рубцом на матке, не получил менее семи баллов по стандартизированному методу быстрой оценки состояния новорожденного (шкале Апгар) на пятой минуте. Это значит, что малыш родился здоровым и будет развиваться, радовать родителей. Также не было случаев послеродовых кровотечений с массивной кровопотерей", — подчеркнула ученый.
Ни одна из женщин, выбравшая естественные роды при кесаревом сечении в анамнезе, не нуждалась в интенсивной терапии, как и новорожденный. Поэтому их пребывание в медицинском учреждении стало более коротким, подытожила специалист.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала