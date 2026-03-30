Тюменские ученые развеяли один из мифов о кесаревом сечении

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Рубцы на матке не являются абсолютным противопоказанием для естественного родоразрешения, подтвердили ученые Рубцы на матке не являются абсолютным противопоказанием для естественного родоразрешения, подтвердили ученые ТМУ Минздрава России . С каждыми последующими после кесарева сечения родами вероятность успешных естественных родов растет, если у матери нет других медицинских причин для оперативного вмешательства. Результаты исследования представлены в издании "Акушерство и гинекология".

После кесарева сечения на матке остается рубец. С такой строкой в анамнезе пациентки, рожающей второго, третьего и последующих детей, частой тактикой родоразрешения является очередное кесарево сечение, рассказали специалисты Тюменского медицинского университета (ТМУ) Минздрава России.

Ученые университета совместно с коллегами из Перинатального центра и Родильного дома № 3 г. Тюмени в ходе трехлетнего наблюдения подтвердили, что при отсутствии патологий у матери и плода рубец на матке не является абсолютным противопоказанием для естественных родов.

"Если состояние рубца на матке, положение плода и другие клинически значимые показатели в норме, то женщине при ее согласии можно предложить естественные роды. Кесарево сечение — операция, чреватая множеством осложнений. При отсутствии противопоказаний естественные роды — предпочтительная тактика родоразрешения, в том числе для матери, планирующей рождение третьего, четвертого ребенка", — отметила врач акушер-гинеколог, директор института материнства и детства Тюменского медицинского университета Елена Матейкович.

По мнению специалиста, главный результат наблюдения — отсутствие случаев материнской смертности при проведении родов через естественные родовые пути, несмотря на предыдущее кесарево сечение. Также при выборе естественного родоразрешения не было случаев смертности младенцев в течение 28 дней после появления на свет или разрыва матки в родах.

"За время наблюдения ни один младенец, рожденный естественным путем матерью с рубцом на матке, не получил менее семи баллов по стандартизированному методу быстрой оценки состояния новорожденного (шкале Апгар) на пятой минуте. Это значит, что малыш родился здоровым и будет развиваться, радовать родителей. Также не было случаев послеродовых кровотечений с массивной кровопотерей", — подчеркнула ученый.