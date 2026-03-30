В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина

КУРСК, 30 мар - РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения при атаке дрона ВСУ в Рыльском районе Курской области, его доставят в больницу, когда позволит обстановка, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Он отметил, что в результате атаки повреждены два частных дома.