Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 30.03.2026 (обновлено: 18:34 30.03.2026)
https://ria.ru/20260330/mumiya-2083711612.html
Ученые раскрыли тайну происхождения японской "мумии русалки"
2026-03-30T18:18:00+03:00
2026-03-30T18:34:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586979294_0:256:2695:1772_1920x0_80_0_0_6d5ad097549ccbe7fc74f5ddcc905038.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586979294_150:0:2546:1797_1920x0_80_0_0_535601b54f3ea6c6afaaf4da6f1502f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezХвост русалки
Хвост русалки - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Хвост русалки
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Британский таблоид The Sun сообщил о находке, которая взбудоражила любителей мистики. В японской Фукусиме, в одном из старых домов, обнаружили останки, внешне напоминающие существо из легенд.
Что за чудовище обитало в Японии? И что с находкой случится дальше?

Интернет спорит, фольклор подсказывает

Экспонат уже готовят к продаже: торги пройдут в городе Йонедзава на рынке редких предметов Ошу 28-29 марта. Пока же фотографии "мумии" разошлись по интернету и стали поводом для обсуждений.
Пользователи Сети предлагают самые разные версии. Одни уверены, что речь идет о мифическом существе, другие вспоминают криптидов вроде чупакабры. Третьи смотрят на находку совершенно прагматично.
Один из комментаторов предположил, что подобные объекты могли создаваться намеренно: "Для образовательных целей в буддийских монастырях или как приманка для паломников".
При этом внешний вид "мумии" удивительно совпадает с описанием каппы — водяного духа, которого в Японии называют "речным ребенком". Согласно преданиям, эти существа обитают в водоемах и могут утаскивать людей под воду.
Скепсис в отношении подобных находок объясним: в Японии "мумии русалок" известны не одно столетие. Долгое время их воспринимали как доказательство существования нинге — мифических морских существ, которым приписывали целебные свойства.
CC BY 2.0 / ricardo / Mermaid Mummy"Мумия русалки" в Британском музее
Мумия русалки в Британском музее - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
CC BY 2.0 / ricardo / Mermaid Mummy
"Мумия русалки" в Британском музее
Один из самых известных подобных артефактов хранится в храме Канъэндзи-Эндзиин в городе Асакути. В небольшом деревянном ящике лежит существо длиной около 30 сантиметров. Верхняя часть его тела напоминает обезьяну: густые волосы, мелкие острые зубы, длинные руки с пальцами. Нижняя — полноценный рыбий хвост.
Согласно записке, сопровождающей находку, существо якобы выловили рыбаки в XVIII веке у побережья провинции Коти между 1736 и 1741 годами. Позже "русалку" высушили и продали состоятельной семье, где она долгое время считалась реликвией, прежде чем попасть в храм.

А что говорит наука

Лишь в 2022-м специалисты из Университета науки и искусств Курасики получили доступ к изучению "мумии". Исследование показало, что "существо" собрано из разных частей. В хвосте обнаружили кости рыбы из семейства горбылевых, нижняя челюсть принадлежала хищной рыбе, волосы — млекопитающему, а ногти — другому животному.
Радиоуглеродный анализ чешуек показал, что они относятся ко второй половине XIX века, а не XVIII, как утверждала записка. Компьютерная томография добавила деталей: внутри находились бумага, ткань, вата и гипс. Иными словами, перед исследователями была искусно созданная композиция.
Несмотря на это, настоятель храма Козен Куида отказался воспринимать объект исключительно как подделку:
"Местные жители уже привыкли приходить сюда и, взявшись за руки, молиться русалке. Поэтому мы продолжим оберегать ее с максимальной осторожностью".

Американская версия — Крошка Педро

Похожие истории возникали и в других частях мира. В 1932 году в горах Сан-Педро старатели Фрэнк Карр и Сэсил Мейн наткнулись на небольшую камеру в скале. Внутри находилась крошечная мумия ростом около 40 сантиметров. Тело выглядело необычно: крупная голова, низкий лоб, плоский нос. Находку быстро продали, и она несколько лет переходила из рук в руки.
Позже мумия оказалась в Университете Вайоминга, где ее начали изучать. Рентген показал, что скелет человекоподобный, но с повреждениями — сломаны позвоночник, ключицы и череп. Появилась версия о "маленьких людях" — существах из мифов индейцев-шошонов. Согласно их преданиям, некогда землю населяли карлики, которые затем исчезли или ушли под землю.
© izanbarМумия
Мумия - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© izanbar
Мумия
Лишь спустя десятилетия антропологи получили более точный ответ. Анализ ДНК показал: это новорожденный ребенок, вероятно, с тяжелой патологией развития. Радиоуглеродное датирование отнесло его примерно к 1700 году.
Истории о "русалках", "маленьких людях" и загадочных существах продолжают возникать и сегодня. Новая находка в Фукусиме пока остается без окончательного объяснения. Она может пополнить список искусных мистификаций или, как это уже случалось, стать отправной точкой для новых исследований.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала