Ученые раскрыли тайну происхождения японской "мумии русалки"

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Британский таблоид The Sun сообщил о находке, которая взбудоражила любителей мистики. В японской Фукусиме, в одном из старых домов, обнаружили останки, внешне напоминающие существо из легенд.

Что за чудовище обитало в Японии? И что с находкой случится дальше?

Интернет спорит, фольклор подсказывает

Экспонат уже готовят к продаже: торги пройдут в городе Йонедзава на рынке редких предметов Ошу 28-29 марта. Пока же фотографии "мумии" разошлись по интернету и стали поводом для обсуждений.

Пользователи Сети предлагают самые разные версии. Одни уверены, что речь идет о мифическом существе, другие вспоминают криптидов вроде чупакабры. Третьи смотрят на находку совершенно прагматично.

Один из комментаторов предположил , что подобные объекты могли создаваться намеренно: "Для образовательных целей в буддийских монастырях или как приманка для паломников".

При этом внешний вид "мумии" удивительно совпадает с описанием каппы — водяного духа, которого в Японии называют "речным ребенком". Согласно преданиям, эти существа обитают в водоемах и могут утаскивать людей под воду.

Скепсис в отношении подобных находок объясним: в Японии "мумии русалок" известны не одно столетие. Долгое время их воспринимали как доказательство существования нинге — мифических морских существ, которым приписывали целебные свойства.

Один из самых известных подобных артефактов хранится в храме Канъэндзи-Эндзиин в городе Асакути. В небольшом деревянном ящике лежит существо длиной около 30 сантиметров. Верхняя часть его тела напоминает обезьяну: густые волосы, мелкие острые зубы, длинные руки с пальцами. Нижняя — полноценный рыбий хвост.

Согласно записке, сопровождающей находку, существо якобы выловили рыбаки в XVIII веке у побережья провинции Коти между 1736 и 1741 годами. Позже "русалку" высушили и продали состоятельной семье, где она долгое время считалась реликвией, прежде чем попасть в храм.

А что говорит наука

Лишь в 2022-м специалисты из Университета науки и искусств Курасики получили доступ к изучению "мумии". Исследование показало , что "существо" собрано из разных частей. В хвосте обнаружили кости рыбы из семейства горбылевых, нижняя челюсть принадлежала хищной рыбе, волосы — млекопитающему, а ногти — другому животному.

Радиоуглеродный анализ чешуек показал, что они относятся ко второй половине XIX века, а не XVIII, как утверждала записка. Компьютерная томография добавила деталей: внутри находились бумага, ткань, вата и гипс. Иными словами, перед исследователями была искусно созданная композиция.

Несмотря на это, настоятель храма Козен Куида отказался воспринимать объект исключительно как подделку:

"Местные жители уже привыкли приходить сюда и, взявшись за руки, молиться русалке. Поэтому мы продолжим оберегать ее с максимальной осторожностью".

Американская версия — Крошка Педро

Похожие истории возникали и в других частях мира. В 1932 году в горах Сан-Педро старатели Фрэнк Карр и Сэсил Мейн наткнулись на небольшую камеру в скале. Внутри находилась крошечная мумия ростом около 40 сантиметров. Тело выглядело необычно: крупная голова, низкий лоб, плоский нос. Находку быстро продали, и она несколько лет переходила из рук в руки.

Позже мумия оказалась в Университете Вайоминга, где ее начали изучать. Рентген показал, что скелет человекоподобный, но с повреждениями — сломаны позвоночник, ключицы и череп. Появилась версия о "маленьких людях" — существах из мифов индейцев-шошонов. Согласно их преданиям, некогда землю населяли карлики, которые затем исчезли или ушли под землю.

Лишь спустя десятилетия антропологи получили более точный ответ. Анализ ДНК показал: это новорожденный ребенок, вероятно, с тяжелой патологией развития. Радиоуглеродное датирование отнесло его примерно к 1700 году.