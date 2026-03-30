В Москве спасли женщину с доберманом, провалившихся под лед
В Москве спасли женщину с доберманом, провалившихся под лед - РИА Новости, 31.03.2026
В Москве спасли женщину с доберманом, провалившихся под лед
Женщина с доберманом провалились под лёд в 15 метрах от берега на Люблинском пруду в Москве, спасатели подняли пострадавших на борт судна на воздушной подушке,... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-30T12:23:00+03:00
2026-03-30T12:23:00+03:00
2026-03-31T14:58:00+03:00
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Происшествия, Москва
В Москве спасли женщину с доберманом, провалившихся под лед
В Москве спасли провалившихся под лед на Люблинскому пруду женщину с доберманом
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Женщина с доберманом провалились под лёд в 15 метрах от берега на Люблинском пруду в Москве, спасатели подняли пострадавших на борт судна на воздушной подушке, сообщает столичный департамент ГОЧСиПБ.
"Утром 30 марта на поисково-спасательную станцию "Текстильщики" от очевидцев поступил сигнал: в районе улицы Исаковского под лëд провалились женщина с собакой", - говорится в сообщении.
Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили в 15 метрах от берега в ледяной полынье женщину с доберманом. Пострадавшую с питомцем подняли на борт судна на воздушной подушке "Славир-6" и доставили на станцию. Женщине 1984 года рождения оказали первую помощь и обогрели. После осмотра прибывшей бригадой скорой от дальнейшей госпитализации она отказалась и отправилась домой в сопровождении родственников.
"По словам пострадавшей, причиной происшествия стала попытка спасти собаку, которая выбежала на лëд и провалилась", - отметили в департаменте.
Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности на воде: не выходить на лёд при оттепели, не спускать своих четвероногих питомцев с поводка во время прогулок вблизи водоёмов.