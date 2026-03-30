В Москве спасли женщину с доберманом, провалившихся под лед

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Женщина с доберманом провалились под лёд в 15 метрах от берега на Люблинском пруду в Москве, спасатели подняли пострадавших на борт судна на воздушной подушке, сообщает столичный департамент ГОЧСиПБ.

"Утром 30 марта на поисково-спасательную станцию "Текстильщики" от очевидцев поступил сигнал: в районе улицы Исаковского под лëд провалились женщина с собакой", - говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили в 15 метрах от берега в ледяной полынье женщину с доберманом. Пострадавшую с питомцем подняли на борт судна на воздушной подушке "Славир-6" и доставили на станцию. Женщине 1984 года рождения оказали первую помощь и обогрели. После осмотра прибывшей бригадой скорой от дальнейшей госпитализации она отказалась и отправилась домой в сопровождении родственников.

"По словам пострадавшей, причиной происшествия стала попытка спасти собаку, которая выбежала на лëд и провалилась", - отметили в департаменте.