В Москве начали подготовку фонтанов к новому сезону
2026-03-30T20:47:00+03:00
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Подготовку фонтанов к новому сезону начали в столице, будут промыты чаши и другие элементы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Начали подготовку фонтанов к новому сезону. Тщательно промоем чаши и другие элементы, проверим оборудование", - написал Собянин в мессенджере Max.
Мэр добавил, что сезон фонтанов в столице начнется в конце апреля после завершения уборки.
По его словам, в этом году в Москве будет произведен ремонт пяти фонтанов. Так, уже начали ремонтировать фонтаны "Часы мира", "Купола" и "Каскад" на Манежной площади. Кроме того, будет завершена модернизация фонтана под макетом ракеты-носителя "Восток" на ВДНХ, а также осенью приведут в порядок фонтан "Адам и Ева" у станции метро "Новокузнецкая".