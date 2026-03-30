В Москве промыли Живописный мост в рамках весенней уборки

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели промывку Живописного моста в Москве в рамках весенней уборки, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время в городе проходят масштабные промывки инженерных сооружений после осенне-зимнего периода, в общей сложности до конца апреля приведем в порядок более 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Сегодня провели промывку Живописного моста, расположенного на северо-западе столицы", - сказал Бирюков.

Заммэра отметил, что в работах были задействованы поливомоечная машина и автовышка. Движение автомобилей и пешеходов на время работ не ограничивали.

"Промыли лестничные сходы, перила и бетонные арки, вначале нанесли специальное моющее средство, затем смыли его водой при помощи аппаратов высокого давления. Каждое сооружение промываем после зимы по специальной технологии, для очистки тоннелей и мостов применяем щелочные растворы", - добавил он.