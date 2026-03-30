Овчинский рассказал о развитии заброшенных территорий в Москве

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Проекты КРТ в Москве включают в себя вовлечение в оборот депрессивных территорий, незастроенных площадок и жилой застройки, не вошедшей в программу реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Программа КРТ задумывалась не ради сиюминутного эффекта, а в целях системного, планомерного обновления городской среды с созданием новых привлекательных центров притяжения в разных районах столицы в соответствии с концепцией 15-минутного города (когда до всех важных объектов можно дойти пешком)", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.

Он отметил, что, по сути, в столице сформировалась целостная философия преобразования городских пространств. Она отвечает потребностям горожан и вызовам мегаполиса.

По словам Овчинского, новые проекты КРТ реализуют прежде всего в районах с недостаточной обеспеченностью инфраструктурой. На данный момент работы идут в промзонах "Алтуфьевское шоссе", "Братцево", "Дегунино-Лихоборы". В 2026 году проекты КРТ развернут еще на 20 площадках. Вместе с жильем и бизнес-объектами возводят также дороги, детские сады, школы и общественные пространства.