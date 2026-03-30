10:09 30.03.2026 (обновлено: 11:46 30.03.2026)
Мошенники нацелились на россиян, которые ездят за границу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Мошенники начали выманивать деньги у россиян, вернувшихся из зарубежных поездок, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Мошенники придумали новую схему, нацелились на тех, кто ездит за границу. <…> Через какое‑то время после возвращения вам начинают звонить или писать в мессенджеры с неизвестных номеров. Представляются сотрудниками госорганов и заявляют, что во время поездки вы якобы <…> контактировали с запрещенной или нежелательной организацией, <…> могли нарушить закон", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Потенциальную жертву пугают уголовной ответственностью, проверками и ограничением операций по счетам. Для решения проблемы предлагается перевести деньги на "безопасный счет", назвать данные карт, установить "спецприложение" или перейти по ссылке.
"По сути, это все та же схема "звонок от службы безопасности", только адаптированная под поездки за рубеж", — объяснили киберполицейские.
Они напомнили, что госорганы не обращаются к людям через мессенджеры, а официальные структуры не могут предлагать перевести личные сбережения на сторонние счета. Все юридически значимые действия происходят только через повестки, официальные письма или личные кабинеты на госпорталах, подчеркнули в ГУ МВД.
