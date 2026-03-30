Молдавия три года покупала газ дороже европейцев, заявил экс-премьер

КИШИНЕВ, 30 мар - РИА Новости. Жители Молдавии три года покупали газ значительно дороже, чем европейцы, они переплатили более 540 миллионов долларов, заявил экс-премьер, лидер Либерал-декомократической партии Владимир Филат.

в Telegram-канале. "Если проанализировать цену, по которой Молдавии закупала природный газ, и среднюю закупочную цену на европейском уровне за последние три года, разница составит 542 миллиона долларов. Только за прошлый год она достигла 102 миллионов долларов", - написал Филат

Он отметил, что нужно внимательно проанализировать тариф на газ, который вынуждены оплачивать жители республики.

"Очевидно, что эта кража кроется в тарифах, и оплачивается она народом. Мы предупреждали и на парламентских, и на президентских выборах, что будем жить в соответствии с результатами голосования. К сожалению, нас не услышали, и народ избрал это правительство", - отметил Филат.

В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство регулирования энергетики увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.