https://ria.ru/20260330/moldavija-2083835277.html
Молдавия три года покупала газ дороже европейцев, заявил экс-премьер
Жители Молдавии три года покупали газ значительно дороже, чем европейцы, они переплатили более 540 миллионов долларов, заявил экс-премьер, лидер... РИА Новости, 30.03.2026
молдавия
кишинев
украина
владимир филат
газпром
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058615312_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_8319011988f9352cedb27cf6704fc63e.jpg
https://ria.ru/20260330/moldavija-2083770281.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058615312_56:0:1193:853_1920x0_80_0_0_89f99c899a2dc702d38c12ba08ec6c56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
КИШИНЕВ, 30 мар - РИА Новости. Жители Молдавии три года покупали газ значительно дороже, чем европейцы, они переплатили более 540 миллионов долларов, заявил экс-премьер, лидер Либерал-декомократической партии Владимир Филат.
"Если проанализировать цену, по которой Молдавии
закупала природный газ, и среднюю закупочную цену на европейском уровне за последние три года, разница составит 542 миллиона долларов. Только за прошлый год она достигла 102 миллионов долларов", - написал Филат в Telegram-канале.
Он отметил, что нужно внимательно проанализировать тариф на газ, который вынуждены оплачивать жители республики.
"Очевидно, что эта кража кроется в тарифах, и оплачивается она народом. Мы предупреждали и на парламентских, и на президентских выборах, что будем жить в соответствии с результатами голосования. К сожалению, нас не услышали, и народ избрал это правительство", - отметил Филат.
В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство регулирования энергетики увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.
После прекращения Украиной
транзита российского газа в Европу
, а также нежелания Кишинева
выплачивать долг "Газпрому
" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения.