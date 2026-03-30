В Молдавии территорию мемориала советским воинам превратили в кофейню

Он отметил, что памятник героям-односельчанам - уроженцам села, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, давно стал предметом спора. Около 10 лет назад его хотели перенести, чтобы расширить парковку перед торговым центром. Потом превратили в мусорную свалку в самом центре села. Совсем недавно памятник привели в достойный вид, а потом решили использовать в коммерческих целях.