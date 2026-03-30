КИШИНЕВ, 30 мар - РИА Новости. Территорию мемориала советским воинам-освободителям в Оргеевском районе Молдавии превратили в кофейню, используя в качестве сидений в том числе постамент с именами павших героев, сообщил глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
"В селе Пересечино Оргеевского района в нарушение действующего законодательства прямо на мемориале установили будку-кофейню. Под задние точки посетителей приспособили постамент с именами павших героев. Прямо в бетонную стелу, безжалостно пробурив отверстие в памятнике, вмонтировали искусственное освещение", - написал Петрович в Telegram-канале.
Он отметил, что памятник героям-односельчанам - уроженцам села, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, давно стал предметом спора. Около 10 лет назад его хотели перенести, чтобы расширить парковку перед торговым центром. Потом превратили в мусорную свалку в самом центре села. Совсем недавно памятник привели в достойный вид, а потом решили использовать в коммерческих целях.
Петрович указал, что в селе есть и памятник румынским солдатам с нацистским орлом, но там никто торговать не решился.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии
21 октября 2025, 18:25