КИШИНЕВ, 30 мар - РИА Новости. Молдавские сторонники евроинтеграции и объединения с Румынией обратились к властям Молдавии с призывом снести памятники советского периода.
Ассоциация историков Молдавии имени Александру Мошану и молдавское унионистское движение "Платформа национального воссоединения", заявившее своей целью создание условий для политического объединения с Румынией, провели в пятницу Кишиневе круглый стол, посвященный 108-й годовщине присоединения Бессарабии к Румынии. В рамках этого мероприятия был поднят вопрос о советском наследии в Молдавии, в частности, о наличии памятников в различных населенных пунктах республики.
"В ситуации, когда Республика Молдова стремится занять место в европейской семье, памятники советского периода – символы тоталитарного коммунистического режима – возвращают нас в советское прошлое… Мы призываем высшее руководство Республики Молдова принять к сведению наше заявление и принять срочные и конкретные меры по очистке общественного пространства от этих пережитков", - говорится в совместном обращении к властям, опубликованном в понедельник на странице Ассоциации историков Молдавии в соцсети Facebook*.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.