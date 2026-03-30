В Челябинской области на кладбище подтопило могилы участников СВО

ЧЕЛЯБИНСК, 30 мар - РИА Новости. Власти города Троицк Челябинской области взяли на контроль ситуацию с подтоплением могил участников СВО на кладбище после обращения жителей, меры будут приняты после решения вопроса о выделении дополнительного финансирования, сообщила пресс-служба горадминистрации.

На странице в соцсети "ВКонтакте", посвященной обращениям к главе региона Алексею Текслеру Текслер, помоги !", размещено фото с кладбища города Троицк , с Аллеи славы, где видны затопленные могилы участников СВО. Мать погибшего, захороненного на Аллее славы, просит разобраться, почему превратили "Аллею в болото".

"Ситуация взята на личный контроль главы города.... В настоящее время определен объем работ по отсыпке и грейдированию данного участка дороги на территории христианского кладбища. Ведется работа по локальному сметному расчету указанных работ. После решения вопроса их финансирования и определения подрядчика работы будут проведены", - говорится в сообщении пресс-службы.