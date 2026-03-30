В Челябинской области на кладбище подтопило могилы участников СВО
Власти города Троицк Челябинской области взяли на контроль ситуацию с подтоплением могил участников СВО на кладбище после обращения жителей, меры будут приняты... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T13:42:00+03:00
ЧЕЛЯБИНСК, 30 мар - РИА Новости. Власти города Троицк Челябинской области взяли на контроль ситуацию с подтоплением могил участников СВО на кладбище после обращения жителей, меры будут приняты после решения вопроса о выделении дополнительного финансирования, сообщила пресс-служба горадминистрации.
На странице в соцсети "ВКонтакте", посвященной обращениям к главе региона Алексею Текслеру
"Текслер, помоги
!", размещено фото с кладбища города Троицк
, с Аллеи славы, где видны затопленные могилы участников СВО. Мать погибшего, захороненного на Аллее славы, просит разобраться, почему превратили "Аллею в болото".
"Ситуация взята на личный контроль главы города.... В настоящее время определен объем работ по отсыпке и грейдированию данного участка дороги на территории христианского кладбища. Ведется работа по локальному сметному расчету указанных работ. После решения вопроса их финансирования и определения подрядчика работы будут проведены", - говорится в сообщении пресс-службы.
Что касается отвода воды с участка, то пресс-служба отметила, что "во вторник на заседании собрания депутатов будет поднят вопрос о выделении дополнительного финансирования для принятия срочных мер".