14:57 30.03.2026 (обновлено: 15:59 30.03.2026)
Миронов предложил наказывать за поддельный диплом врача
Миронов предложил наказывать за поддельный диплом врача
Миронов предложил наказывать за использование поддельного диплома врача

Врач в кабинете. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в разговоре с РИА Новости предложил наказывать реальным тюремным сроком граждан, использующих поддельный диплом врача.
"Профессиональное сообщество уже не первый год выступает с разумными предложениями: наказывать реальными тюремными сроками за использование поддельного диплома врача. Потому что в стране, как грибы после дождя, расплодились всевозможные лекари, косметологи и прочие жулики в белых халатах, которые обдирают пациентов, а часто - наносят серьезный вред их здоровью", - сказал Миронов.
По его словам, уголовное наказание нужно вводить и для работодателей, а также для владельцев организаций, которые берут на работу таких "специалистов". Он добавил, что те, кто разрешает работать мошенникам, становятся соучастниками преступлений.
Также Миронов поддержал предложение Ассоциации управленцев сферы здравоохранения ввести QR-коды для верификации специалистов через официальный портал. По его мнению, это позволит пациентам проверять информацию о враче перед приемом, а работодателю - перед трудоустройством.
Вместе с тем лидер партии обратил внимание на то, что стремительное развитие рынка платных медицинских услуг стало результатом политики оптимизации, то есть сокращения бесплатной медицинской помощи населению. Он считает, что в России необходимо прекратить политику оптимизации в системе здравоохранения, а также объявить бессрочный мораторий на сокращение медработников.
Женщина с коляской в парке Братеевская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Миронов предложил ввести зарплату для мам
14 марта, 12:31
 
