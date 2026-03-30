В Махачкале остаются подтопленными шесть улиц

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Шесть улиц остаются подтопленными в Махачкале, там работают профильные службы и спецтехника, после стабилизации погодных условий будет проведена оценка ущерба, сообщил глава города Джамбулат Салавов.

Он уточнил. что в ликвидации последствий циклона задействована 71 единица техники, продолжается откачка воды, эвакуация жителей. Для жителей, у которых отсутствует водоснабжение, организован подвоз воды, все заявки отрабатываются в оперативном режиме, подчеркнул Салавов.