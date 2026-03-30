В Махачкале устранили подтопления в двенадцати школах и восьми детсадах - РИА Новости, 30.03.2026
00:51 30.03.2026 (обновлено: 02:27 30.03.2026)
В Махачкале устранили подтопления в двенадцати школах и восьми детсадах
В Махачкале устранили подтопления в двенадцати школах и восьми детсадах - РИА Новости, 30.03.2026
В Махачкале устранили подтопления в двенадцати школах и восьми детсадах
В 12 школах и восьми детских садах в Махачкале устранили подтопления, сообщила администрация города. РИА Новости, 30.03.2026
махачкала
республика дагестан
Плывущие автомобили и затопленные улицы. Наводнение в Махачкале
Плывущие автомобили и затопленные улицы. Наводнение в Махачкале
Наводнение в Махачкале
Более 50 мм осадков выпало в некоторых районах Дагестана — это антирекорд за много лет. По словам главы региона Меликова, ситуация усугубляется метелями и снежными завалами, а также незаконной застройкой охранных зон – водостоки и каналы забиты, но коммунальщики не могут проехать к объектам для их очистки. 🔹 Подписаться на РИА Новости
происшествия, махачкала, республика дагестан, видео
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
В Махачкале устранили подтопления в двенадцати школах и восьми детсадах
МАХАЧКАЛА, 30 мар — РИА Новости. В 12 школах и восьми детских садах в Махачкале устранили подтопления, сообщила администрация города.
В Махачкале устранили подтопления в двенадцати школах и восьми детсадах

В Махачкале в 12 школах и 8 детсадах ликвидировали подтопления из-за ливней

© Фото : пресс-служба администрации города МахачкалыПоследствия сильного дождя в Махачкале
Последствия сильного дождя в Махачкале - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© Фото : пресс-служба администрации города Махачкалы
Последствия сильного дождя в Махачкале. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 30 мар — РИА Новости. В 12 школах и восьми детских садах в Махачкале устранили подтопления, сообщила администрация города.
"Подтопления устранены в 12 школах и восьми детских садах. В трех школах и четырех детских садах работы по устранению последствий подтоплений продолжаются. После завершения необходимых мероприятий учреждения будут готовы к функционированию в штатном режиме", — говорится в публикации в Telegram-канале мэрии.

По данным администрации, воду также откачали в 50 многоквартирных домах. Кроме того, городские службы расчищают улично-дорожную сеть от крупногабаритного мусора. Они также спилили и вывезли около 20 поваленных деревьев.
В выходные сильные ливни привели к массовым подтоплениям в Дагестане, начались перебои в работе систем водо- и электроснабжения. На пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. Из подтопленных районов вывезли более трех тысяч человек, свыше тысячи из них — дети.
До понедельника в регионе ввели режим повышенной готовности. В Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе объявили о введении режима чрезвычайной ситуации. Неблагоприятная обстановка сохраняется и в других городах, включая Дербент и Дагестанские Огни.
Глава республики Сергей Меликов подчеркнул, что объем осадков в некоторых районах побил многолетние рекорды. Он поручил оказать финансовую помощь муниципалитетам для ликвидации последствий ЧС.
 
