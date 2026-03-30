Луческу рассказал, из-за чего потерял сознание

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Главный тренер сборной Румынии по футболу Мирча Луческу, который ранее был экстренно госпитализирован перед тренировкой национальной команды, рассказал, что потерял сознание из-за эмоций и нервного напряжения во время разбора с игроками матча против сборной Турции.
Сборная Румынии 26 марта в Стамбуле со счетом 0:1 проиграла команде Турции в полуфинале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года.
"Сейчас я в порядке. Я очень сильно разозлился, когда начал анализировать матч с Турцией, хотя с тех пор уже прошло три дня. Из-за этого нервного напряжения мне стало плохо. Я почувствовал, что не могу нормально дышать. У меня не было остановки сердца, как некоторые писали. Это была фибрилляция. У меня такое уже было в период работы в "Брешии". Тогда мне сказали, что если я сам не выйду из состояния фибрилляции, то на следующее утро мне сделают электрошок, но к утру мой пульс восстановился. Затем у меня было то же самое в конце прошлого года. Теперь снова. Завтра я пройду еще один комплекс обследований", - приводит слова Луческу Golazo.
На 31 марта у румынской команды запланирована гостевая товарищеская встреча против словаков. 80-летний специалист заявил, что пропустит матч.
"Куда мне ехать? Кто позволит мне отправиться куда‑либо после всей этой суматохи? Надеюсь, ребята справятся без меня, хотя я не могу понять смысла такого матча и почему ФИФА так решила", - добавил Луческу.
Луческу возглавил сборную Румынии в августе 2024 года. Специалист один сезон работал в петербургском "Зените", с которым взял бронзовые медали чемпионата России и Суперкубок страны. В разные годы карьеры Луческу руководил итальянскими клубами "Пиза", "Брешиа", "Реджана", "Интер", румынскими "Корвинулом" и "Рапидом", турецкими "Галатасараем" и "Бешикташем", донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".