Луческу рассказал, из-за чего потерял сознание

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Главный тренер сборной Румынии по футболу Мирча Луческу, который ранее был экстренно госпитализирован перед тренировкой национальной команды, рассказал, что потерял сознание из-за эмоций и нервного напряжения во время разбора с игроками матча против сборной Турции.