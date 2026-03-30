В Латвии общественным СМИ запретили использовать русский язык

Отмечается, что суд встал на сторону партии "Национальное объединение" и объединения партий Латвии "Объединенный список". Они ранее попросили суд оценить на предмет соответствия конституции страны закон, позволяющий общественным СМИ создавать передачи на языках нацменьшинств в рамках укрепления интеграции общества.