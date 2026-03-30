В Латвии общественным СМИ запретили использовать русский язык

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Конституционный суд Латвии счел неконституционным использование языков национальных меньшинств, в том числе русского языка, общественными СМИ страны, передает агентство Sputnik Латвия.
«
"Использование языков национальных меньшинств в латвийском общественном СМИ не соответствует конституции, постановил суд Сатверсме (конституционный суд Латвии - ред.)", - говорится в публикации.
Отмечается, что суд встал на сторону партии "Национальное объединение" и объединения партий Латвии "Объединенный список". Они ранее попросили суд оценить на предмет соответствия конституции страны закон, позволяющий общественным СМИ создавать передачи на языках нацменьшинств в рамках укрепления интеграции общества.
С 1 января власти прибалтийской республики ввели запрет на русскоязычное теле- и радиовещание в государственных СМИ, повысили НДС до 21% на продажу периодики и книг на русском языке, а также запретили изучение русского языка как второго иностранного в школах. Латвия таким образом создает единое информационное пространство, весь контент которого должен быть только на латышском или на одном из языков Евросоюза. Рига объясняет это соображениями национальной безопасности, закрывая глаза на то, что почти 40% жителей страны говорят на русском языке.
В МИД РФ назвали действия латвийских властей по запрету вещания на русском языке "грубейшим актом дискриминации и сегрегации по этнолингвистическому признаку, очередным проявлением агрессивного шовинистического национализма, возведенного латвийским руководством в ранг государственной политики и идеологии".