Суд в Кузбассе продлил меры пресечения фигурантам дела о пожаре в сауне

КЕМЕРОВО, 30 мар – РИА Новости. Суда в Кузбассе продлил меры пресечения троим фигурантам дела о пожаре в сауне в Прокопьевске, где погибли 5 подростков, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.
Пожар в частной сауне города Прокопьевска Кемеровской области произошел 31 января. В результате погибли пять подростков. Из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись только одной девушке. Владелец сауны Алексей Долгачев, его брат Павел Долгачев, являющийся также фактическим руководителем сауны, были арестованы, администратора заведения Елену Селищеву суд отправил под домашний арест. Всех - до 31 марта.
"До 30.06 всем троим продлены действующие меры пресечения, то есть двум братьям и Селищевой", – сообщили в пресс-центре.
Все трое обвиняются по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
