Кувшинова лишили звания и обязали выплатить Минобороны 56 миллионов рублей
Хамовнический суд Москвы лишил звания генерал-майора запаса бывшего руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России Константина Кувшинова, с РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T10:49:00+03:00
Кувшинова лишили звания генерал-майора и обязали выплатить Минобороны 56 млн руб
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы лишил звания генерал-майора запаса бывшего руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России Константина Кувшинова, с него в пользу Минобороны РФ также взыскали 56 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В понедельник суд приговорил Кувшинова к 7,5 годам колонии строгого режима.
"Лишить воинского звания генерал-майора медицинской службы запаса", - решил суд.
Он также удовлетворил иск к Кувшинову, с мужчины взыскали 56 миллионов рублей в пользу Минобороны РФ
. Ещё один миллион фигурант добровольно возместил МО на стадии следствия.
Кувшинову вменяют особо крупное мошенничество, служебный подлог и получение крупной взятки. По данным следствия, в центр, которым руководил фигурант, было приобретено медицинское, в том числе стоматологическое, оборудование по завышенной стоимости. Ущерб государству в лице Минобороны РФ составил 57 миллионов рублей. Средства соучастники распределили между собой. Кроме того, Кувшинов и соучастники получили взятку за заключение фиктивного договора с поставщиком в размере 400 тысяч рублей, 300 тысяч из них достались генералу.
Он полностью признал вину и дал подробные показания, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, изобличил других фигурантов. Кувшинов попросил рассмотреть его дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств вины, в надежде на более мягкое наказание. Ранее суд перевел генерала из СИЗО под домашний арест.