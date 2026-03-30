Рейтинг@Mail.ru
Кувшинова лишили звания и обязали выплатить Минобороны 56 миллионов рублей - РИА Новости, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 30.03.2026 (обновлено: 10:54 30.03.2026)
https://ria.ru/20260330/kuvshinov-2083696420.html
Кувшинова лишили звания и обязали выплатить Минобороны 56 миллионов рублей
Кувшинова лишили звания и обязали выплатить Минобороны 56 миллионов рублей - РИА Новости, 30.03.2026
Кувшинова лишили звания и обязали выплатить Минобороны 56 миллионов рублей
Хамовнический суд Москвы лишил звания генерал-майора запаса бывшего руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России Константина Кувшинова, с РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T10:49:00+03:00
2026-03-30T10:54:00+03:00
происшествия
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/13/2081757411_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_3e588cef428839b51c0d0e567b0ce874.jpg
https://ria.ru/20260326/delo-2083079059.html
https://ria.ru/20260323/moskva-2082411873.html
россия
происшествия, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Кувшинова лишили звания и обязали выплатить Минобороны 56 миллионов рублей

Кувшинова лишили звания генерал-майора и обязали выплатить Минобороны 56 млн руб

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСуд по делу экс-главы лечебного центра Минобороны РФ генерала Кувшинова
Суд по делу экс-главы лечебного центра Минобороны РФ генерала Кувшинова - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Суд по делу экс-главы лечебного центра Минобороны РФ генерала Кувшинова
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы лишил звания генерал-майора запаса бывшего руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России Константина Кувшинова, с него в пользу Минобороны РФ также взыскали 56 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В понедельник суд приговорил Кувшинова к 7,5 годам колонии строгого режима.
"Лишить воинского звания генерал-майора медицинской службы запаса", - решил суд.
Он также удовлетворил иск к Кувшинову, с мужчины взыскали 56 миллионов рублей в пользу Минобороны РФ. Ещё один миллион фигурант добровольно возместил МО на стадии следствия.
Кувшинову вменяют особо крупное мошенничество, служебный подлог и получение крупной взятки. По данным следствия, в центр, которым руководил фигурант, было приобретено медицинское, в том числе стоматологическое, оборудование по завышенной стоимости. Ущерб государству в лице Минобороны РФ составил 57 миллионов рублей. Средства соучастники распределили между собой. Кроме того, Кувшинов и соучастники получили взятку за заключение фиктивного договора с поставщиком в размере 400 тысяч рублей, 300 тысяч из них достались генералу.
Он полностью признал вину и дал подробные показания, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, изобличил других фигурантов. Кувшинов попросил рассмотреть его дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств вины, в надежде на более мягкое наказание. Ранее суд перевел генерала из СИЗО под домашний арест.
ПроисшествияРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала