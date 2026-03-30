Кувшинова лишили звания и обязали выплатить Минобороны 56 миллионов рублей

Кувшинову вменяют особо крупное мошенничество, служебный подлог и получение крупной взятки. По данным следствия, в центр, которым руководил фигурант, было приобретено медицинское, в том числе стоматологическое, оборудование по завышенной стоимости. Ущерб государству в лице Минобороны РФ составил 57 миллионов рублей. Средства соучастники распределили между собой. Кроме того, Кувшинов и соучастники получили взятку за заключение фиктивного договора с поставщиком в размере 400 тысяч рублей, 300 тысяч из них достались генералу.