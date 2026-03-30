Ученый рассказал об опасности покупки крупы на развес в магазинах
Крупы, специи и другие сыпучие продукты на развес в магазинах лучше не покупать из-за возможного нахождения в них опасных для здоровья человека насекомых -... РИА Новости, 30.03.2026
КАЛИНИНГРАД, 30 мар - РИА Новости. Крупы, специи и другие сыпучие продукты на развес в магазинах лучше не покупать из-за возможного нахождения в них опасных для здоровья человека насекомых - амбарных долгоносиков и клещей, рассказала РИА Новости врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Иммануила Канта Евгения Калинина.
По словам собеседницы агентства, амбарные долгоносики и клещи прячутся в крупах, сахаре, муке, специях или готовых хлопьях, они почти незаметны, но могут вызвать аллергию, заболевания ЖКТ или дать поры плесени в организме.
"Разновесные крупы, специи лучше, конечно, из открытых контейнеров, которые нам привозят иногда, не стоит покупать. Лучше покупать то, что было уже производителем зафиксировано в плотной упаковке. Это хотя бы снижает какой-то процент риска доставить домой зараженные продукты", - сказала агентству Калинина.
По данным эксперта, долгоносики проедают дыру в крупе, откладывают яйца и потом ее запечатывают, при этом увидеть, что продукт испортили, можно лишь спустя время. Амбарные или мучные клещи микроскопических размеров, поэтому обнаружить их сразу сложно, уточнила Калинина.
По мнению ученого, это "коварные" насекомые, которые могут жить в магазинных продуктах достаточно долго. Причины их появления, как правило, - нарушения при хранении товара, транспортировке или неправильная упаковка у самого производителя, перечислила Калинина.