Ученый рассказал об опасности покупки крупы на развес в магазинах

КАЛИНИНГРАД, 30 мар - РИА Новости. Крупы, специи и другие сыпучие продукты на развес в магазинах лучше не покупать из-за возможного нахождения в них опасных для здоровья человека насекомых - амбарных долгоносиков и клещей, рассказала РИА Новости врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Иммануила Канта Евгения Калинина.

По словам собеседницы агентства, амбарные долгоносики и клещи прячутся в крупах, сахаре, муке, специях или готовых хлопьях, они почти незаметны, но могут вызвать аллергию, заболевания ЖКТ или дать поры плесени в организме.

« "Разновесные крупы, специи лучше, конечно, из открытых контейнеров, которые нам привозят иногда, не стоит покупать. Лучше покупать то, что было уже производителем зафиксировано в плотной упаковке. Это хотя бы снижает какой-то процент риска доставить домой зараженные продукты", - сказала агентству Калинина.

По данным эксперта, долгоносики проедают дыру в крупе, откладывают яйца и потом ее запечатывают, при этом увидеть, что продукт испортили, можно лишь спустя время. Амбарные или мучные клещи микроскопических размеров, поэтому обнаружить их сразу сложно, уточнила Калинина.