Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:48 30.03.2026
https://ria.ru/20260330/krupa-2083654460.html
Ученый рассказал об опасности покупки крупы на развес в магазинах
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788672763_0:67:3096:1809_1920x0_80_0_0_6ae63261f324f67c2e90a476b3c7d73c.jpg
https://ria.ru/20260314/phuket-2080637416.html
https://ria.ru/20260305/bad-2078743126.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788672763_365:0:3096:2048_1920x0_80_0_0_59454b9ae1ecee917eb323dcf5955240.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОтдел кулинарии в магазине
Отдел кулинарии в магазине - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Отдел кулинарии в магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЛИНИНГРАД, 30 мар - РИА Новости. Крупы, специи и другие сыпучие продукты на развес в магазинах лучше не покупать из-за возможного нахождения в них опасных для здоровья человека насекомых - амбарных долгоносиков и клещей, рассказала РИА Новости врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Иммануила Канта Евгения Калинина.
По словам собеседницы агентства, амбарные долгоносики и клещи прячутся в крупах, сахаре, муке, специях или готовых хлопьях, они почти незаметны, но могут вызвать аллергию, заболевания ЖКТ или дать поры плесени в организме.
Сахарный поссум, которого тайцы продают на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Россиян предупредили о последствиях покупки зверьков поссумов в Таиланде
14 марта, 10:07
«
"Разновесные крупы, специи лучше, конечно, из открытых контейнеров, которые нам привозят иногда, не стоит покупать. Лучше покупать то, что было уже производителем зафиксировано в плотной упаковке. Это хотя бы снижает какой-то процент риска доставить домой зараженные продукты", - сказала агентству Калинина.
По данным эксперта, долгоносики проедают дыру в крупе, откладывают яйца и потом ее запечатывают, при этом увидеть, что продукт испортили, можно лишь спустя время. Амбарные или мучные клещи микроскопических размеров, поэтому обнаружить их сразу сложно, уточнила Калинина.
По мнению ученого, это "коварные" насекомые, которые могут жить в магазинных продуктах достаточно долго. Причины их появления, как правило, - нарушения при хранении товара, транспортировке или неправильная упаковка у самого производителя, перечислила Калинина.
Биологически активные добавки - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Врач рассказала об опасности неправильного хранения БАДов
5 марта, 14:24
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала