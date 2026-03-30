Названы подводные камни “бесплатного” снятия наличных с кредитки

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россияне все чаще снимают наличные с кредитных карт, но "бесплатные" обещания банков часто скрывают высокие комиссии и проценты. О том, как не попасть в долговую ловушку, агентству " Прайм " рассказала эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова.

Многие банки в рекламных целях заявляют, что с кредитной карты можно снять определенную сумму без комиссии и процентов, если погасить долг в льготный период. Однако, как отмечает эксперт, в реальности условия часто содержат подводные камни.

Например, фиксированная комиссия 50 рублей за каждую тысячу рублей обналичивания означает фактически 5% от суммы, а вопрос о начислении процентов в льготный период может решаться индивидуально и прописываться в договоре мелким шрифтом.