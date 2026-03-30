Два красноярца украли более 250 килограммов котлет, рыбы, курицы и плова

КРАСНОЯРСК, 30 мар - РИА Новости. Два красноярца украли со склада одной из сети супермаркетов 254 килограмма салатов, котлет, жареной рыбы, курицы, плова и других блюд, злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает краевой главк МВД.
По данным ведомства, один из фигурантов, мужчина 1971 года рождения, работал на складе одной из сети супермаркетов в Красноярске и предложил своему коллеге – водителю-экспедитору 1968 года рождения – участвовать в краже. Во время погрузки продуктов в автомобиль они тайно добавляли в груз коробки с готовыми блюдами, которые затем делили между собой.
"В октябре-ноябре прошлого года злоумышленники 7 раз вывозили по несколько коробок еды. Общий вес похищенных салатов, котлет, жареной рыбы, курицы, плова и других блюд составил 254 килограмма, ущерб – более 60 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Уточняется, что расследования уголовного дела (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Сейчас оба фигуранта находятся на подписке о невыезде и надлежащем поведении.