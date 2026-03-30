В Красноярске 15-летняя девочка пострадала при падении лифта

КРАСНОЯРСК, 30 мар - РИА Новости. Пятнадцатилетняя девочка пострадала в результате падения лифта в многоэтажном доме в Красноярске, сообщает ГСУСК региона.

По данным следствия, инцидент произошел 29 марта в доме по улице 1-я Хабаровская, когда девочка зашла в лифт на 14 этаже.

"При движении лифт стал резко падать вниз и остановился на 8 этаже. В результате произошедшего девушка получила телесные повреждения и обратилась за медицинской помощью. В настоящее пострадавшая находится в больнице, угрозы ее жизни нет", - говорится в сообщении

По факту падения пассажирского лифта в многоквартирном жилом доме возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В прокуратуре региона сообщили, 15-летняя девочка получила закрытую черепно-мозговую травму. В связи с травмированием ребенка во время падения лифта прокуратура организовала проверку.