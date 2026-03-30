В Красноярске 15-летняя девочка пострадала при падении лифта
Пятнадцатилетняя девочка пострадала в результате падения лифта в многоэтажном доме в Красноярске, сообщает ГСУСК региона. РИА Новости, 30.03.2026
В Красноярске 15-летняя девочка пострадала при падении лифта с 14 этажа
КРАСНОЯРСК, 30 мар - РИА Новости. Пятнадцатилетняя девочка пострадала в результате падения лифта в многоэтажном доме в Красноярске, сообщает ГСУСК региона.
По данным следствия, инцидент произошел 29 марта в доме по улице 1-я Хабаровская, когда девочка зашла в лифт на 14 этаже.
"При движении лифт стал резко падать вниз и остановился на 8 этаже. В результате произошедшего девушка получила телесные повреждения и обратилась за медицинской помощью. В настоящее пострадавшая находится в больнице, угрозы ее жизни нет", - говорится в сообщении
.
По факту падения пассажирского лифта в многоквартирном жилом доме возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ
(выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
В прокуратуре региона сообщили, 15-летняя девочка получила закрытую черепно-мозговую травму. В связи с травмированием ребенка во время падения лифта прокуратура организовала проверку.
По данным надзорного ведомства, в 2026 году прокуратура в отношении работников управляющей компании дважды возбуждала административные дела за нарушения порядка содержания общедомового имущества (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ). Отмечается, что прокуратура даст оценку действиям управляющей компании, застройщика и уполномоченных органов.