14:39 30.03.2026
Два китайских контейнеровоза пересекли Ормузский пролив
https://ria.ru/20260330/trump-2083699211.html
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Два крупных контейнеровоза китайской COSCO Shipping прошли со стороны Персидского залива через Ормузский пролив, следует из данных портала по отслеживанию судов MarineTraffic, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно обзору треков двух контейнеровозов COSCO Shipping - CSCL Arctic Ocean и CSCL Indian Ocean, оба судна отправились в воскресенье из порта Аль-Рамса (ОАЭ) и к утру понедельника находились у входа в Ормузский пролив. На текущий момент контейнеровозы пересекли пролив и находятся в Оманском заливе. Конечная точка прибытия судов не указана.
Как передавало 27 марта агентство "Цайлянь", два китайских контейнеровоза приближались к Ормузскому проливу со стороны Персидского залива. Позднее РИА Новости выяснило, что суда изменили свои маршруты, дойдя почти до иранского острова Ларек. По данным MarineTraffic, контейнеровозы развернулись и продолжили курсирование в обратном направлении - в Персидский залив.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
"Это подвело его". Произошедшее с Трампом из-за Ирана поразило Запад
Вчера, 11:10
 
