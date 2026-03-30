"Могу только извиниться": Кисляк рассказал о критике от фанатов ЦСКА

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости, Василий Учаев. Футболист сборной России Матвей Кисляк заявил РИА Новости, что после серии неудачных матчей московского ЦСКА впервые столкнулся с сильной критикой со стороны фанатов "красно-синих", но считает ее заслуженной.