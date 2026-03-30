Рейтинг@Mail.ru
"Могу только извиниться": Кисляк рассказал о критике от фанатов ЦСКА - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
Футбол
 
09:13 30.03.2026
https://ria.ru/20260330/kislyak-2083680448.html
"Могу только извиниться": Кисляк рассказал о критике от фанатов ЦСКА
"Могу только извиниться": Кисляк рассказал о критике от фанатов ЦСКА
футбол
спорт
матвей кисляк
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046523524_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_f1eb34db7156f9dace10ac03fc2db696.jpg
https://ria.ru/20260328/amaral-2083518006.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046523524_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_3adc2d998b1e8140491118ee816ef051.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
"Могу только извиниться": Кисляк рассказал о критике от фанатов ЦСКА

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМатвей Кисляк
Матвей Кисляк - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Матвей Кисляк. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости, Василий Учаев. Футболист сборной России Матвей Кисляк заявил РИА Новости, что после серии неудачных матчей московского ЦСКА впервые столкнулся с сильной критикой со стороны фанатов "красно-синих", но считает ее заслуженной.
ЦСКА проиграл четыре матча из шести после возобновления сезона, в том числе три встречи подряд в чемпионате России.
«
"На моей памяти такая серьезная критика от фанатов ЦСКА впервые. Но она заслуженная. Могу только принести фанатам извинения за игру. В первую очередь за результат, потому что в некоторых матчах мы показывали хорошую игру, просто результат подвел. Критикуют по делу, я с этим полностью согласен. Справляюсь с этим нормально. Надо исправлять ошибки. Самое главное, что фанаты продолжают быть с нами и поддерживают. Поэтому спасибо им большое, это помогает справиться с такой ситуацией. Вместе мы будем сильнее", - сказал Кисляк.
После 22 туров армейцы с 39 очками занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 10 баллов.
ФутболСпортМатвей КислякПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сибирь
    Металлург Мг
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Локомотив
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    СКА-Хабаровск
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала