"Могу только извиниться": Кисляк рассказал о критике от фанатов ЦСКА

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости, Василий Учаев. Футболист сборной России Матвей Кисляк заявил РИА Новости, что после серии неудачных матчей московского ЦСКА впервые столкнулся с сильной критикой со стороны фанатов "красно-синих", но считает ее заслуженной.
ЦСКА проиграл четыре матча из шести после возобновления сезона, в том числе три встречи подряд в чемпионате России.
"На моей памяти такая серьезная критика от фанатов ЦСКА впервые. Но она заслуженная. Могу только принести фанатам извинения за игру. В первую очередь за результат, потому что в некоторых матчах мы показывали хорошую игру, просто результат подвел. Критикуют по делу, я с этим полностью согласен. Справляюсь с этим нормально. Надо исправлять ошибки. Самое главное, что фанаты продолжают быть с нами и поддерживают. Поэтому спасибо им большое, это помогает справиться с такой ситуацией. Вместе мы будем сильнее", - сказал Кисляк.
После 22 туров армейцы с 39 очками занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 10 баллов.