Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
17:30 30.03.2026
"Попробуй сказать это моей сестре": зачем Хабибу война с женщинами в ММА
"Попробуй сказать это моей сестре": зачем Хабибу война с женщинами в ММА
Смешанные боевые искусства (ММА), Вокруг спорта, скандал, Материалы РИА Спорт, Хабиб Нурмагомедов, Валентина Шевченко, UFC, Единоборства
"Попробуй сказать это моей сестре": зачем Хабибу война с женщинами в ММА

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости, Андрей Васильчин. Бывший чемпион UFC в легком весе, член Зала славы промоушена Хабиб Нурмагомедов не раз вызывал резонанс своими высказываниями. Вот и на днях россиянин сделал громкое заявление, объяснив, почему ему не по душе женские смешанные единоборства.
"Вам как вообще, когда вам по лицу бьют? Вам лично? — обратился Хабиб к задавшей вопрос о девушках в ММА участнице мероприятия в Таиланде. — Сейчас опять меня будут критиковать и так далее... Самая дорогая вещь, которая на нашем теле есть, — лицо. Каждый день мы смотрим в зеркало и хотим выглядеть хорошо. А у женщин с собой бывает зеркало — они смотрят тысячу раз в день. Ну, сто раз точно. <…> А тут вы идете в зал, и вас бьют по лицу. Ну, вас не били? Вам не нужно это. Я этот спорт не выбираю для женщин. Он жестокий даже для мужчин. Для меня дикость, когда женщину бьют по лицу. Особенно если женщина — мама. У нее там пара детей, а ей целый день бьют по лицу. Там, где я рос, я такого не видел".

Не сказать, чтобы слова Орла произвели информационный взрыв, ведь и до этого он нелестно высказывался о женщинах в бойцовской индустрии. Однако ответ действующей чемпионки UFC, лучшей девушки-бойца лиги вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) Валентины Шевченко получился жестким:
"Женщины слабые? Скажи это моей сестре, командиру воздушного судна. Или скажите это "Ночным ведьмам" — женскому бомбардировочному полку времен Второй мировой войны. За это они заслужили репутацию неуловимых и смертоносных. Давай, скажи им, кто сильнее. Все целиком зависит от воспитания — и мужчину можно вырастить беспомощным слизняком".

Также Шевченко отметила, что в боевых искусствах нет различий между полами — в них спортсмены становятся "изящнее, сильнее и мудрее, чтобы ни у кого никогда не было шанса ударить их по лицу".
Отметим, что пять лет назад от Хабиба уже доставалось девушкам… Правда, не бойцам, а ринг-герлз — тогда непобежденный спортсмен твердо обозначил, что на турнире памяти его отца Абдулманапа Нурмагомедова девушек с номерами раундов не будет:
"Это самые ненужные люди в единоборствах. Включите вы на экране, какой раунд идет! Какую функцию они несут? Что они делают? В истории есть много моментов, которые были неправильными. И вот история говорит, что это ненужные люди. Никому не навязываю свое мнение, со своим законом не прихожу. Мы здесь развиваем спорт в первую очередь. Люди хотят шоу, но смешивать все это считаю неправильным. Я ни в коем случае не против женщин. Женщина создана для мужчины. Просто всему есть свои рамки в том, что мы делаем и говорим".
Вот тогда скандал действительно разгорелся. Потому что Хабибу стали отвечать и сами ринг-герлз, и спортсменки с популярными персонами. Кстати, среди заступившихся за девушек была и Валентина Шевченко (правда, высказалась помягче):
"Люди должны знать, что красивые девушки украшают любое мероприятие. Никто не имеет права называть ринг-герлз бесполезными. Всем мужчинам это нравится, ведь ринг-герлз – это красиво. Они в единоборствах с самого начала". (Sport24)
Так кто же прав?

Возвращаясь к свежему высказыванию Хабиба и ответу Шевченко, признаем, что есть аргументы в пользу обоих точек зрения. Те, кто критикуют женские ММА, часто указывают на очевидные моменты:
  • к женским боям приковано куда меньше внимания. Подтверждение тому – главные события турниров UFC и тот факт, что последний раз девушки стояли во главе карда 33 ивента назад;
  • средний уровень девушек-бойцов заметно ниже среднего мужского уровня, что не может не сказываться на зрелищности поединков;
  • по-настоящему популярных представительниц ММА катастрофически мало (оговоримся: прославившихся именно благодаря бойне в клетке).
Девушки же могут ответить достаточно резонно:
  • UFC проводит женские бои почти 15 лет, а Министерство спорта России признает женские ММА видом спорта;
  • Ронда Раузи, Аманда Нуньес, Крис Сайборг и Шевченко стали легендами смешанных единоборств;
  • наконец, несколько девушек из ММА (например, американка Пейдж Ванзант) пользуются колоссальной популярностью у мужской аудитории. Правда, дело тут во внешних данных, а не спортивных навыках.
