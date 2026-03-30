"Попробуй сказать это моей сестре": зачем Хабибу война с женщинами в ММА
"Попробуй сказать это моей сестре": зачем Хабибу война с женщинами в ММА - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
"Попробуй сказать это моей сестре": зачем Хабибу война с женщинами в ММА
Бывший чемпион UFC в легком весе, член Зала славы промоушена Хабиб Нурмагомедов не раз вызывал резонанс своими высказываниями. Вот и на днях россиянин сделал... РИА Новости Спорт, 30.03.2026
2026-03-30T17:30:00+03:00
2026-03-30T17:30:00+03:00
2026-03-30T17:30:00+03:00
смешанные боевые искусства (мма), вокруг спорта, скандал, материалы риа спорт, хабиб нурмагомедов, валентина шевченко, ufc
Смешанные боевые искусства (ММА), Вокруг спорта, скандал, Материалы РИА Спорт, Хабиб Нурмагомедов, Валентина Шевченко, UFC, Единоборства
"Попробуй сказать это моей сестре": зачем Хабибу война с женщинами в ММА
Чемпионка UFC Шевченко возразила Хабибу после его слов о женщинах в ММА
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости, Андрей Васильчин. Бывший чемпион UFC в легком весе, член Зала славы промоушена Хабиб Нурмагомедов не раз вызывал резонанс своими высказываниями. Вот и на днях россиянин сделал громкое заявление, объяснив, почему ему не по душе женские смешанные единоборства.
«
"Вам как вообще, когда вам по лицу бьют? Вам лично? — обратился Хабиб к задавшей вопрос о девушках в ММА участнице мероприятия в Таиланде. — Сейчас опять меня будут критиковать и так далее... Самая дорогая вещь, которая на нашем теле есть, — лицо. Каждый день мы смотрим в зеркало и хотим выглядеть хорошо. А у женщин с собой бывает зеркало — они смотрят тысячу раз в день. Ну, сто раз точно. <…> А тут вы идете в зал, и вас бьют по лицу. Ну, вас не били? Вам не нужно это. Я этот спорт не выбираю для женщин. Он жестокий даже для мужчин. Для меня дикость, когда женщину бьют по лицу. Особенно если женщина — мама. У нее там пара детей, а ей целый день бьют по лицу. Там, где я рос, я такого не видел".
Не сказать, чтобы слова Орла произвели информационный взрыв, ведь и до этого он нелестно высказывался о женщинах в бойцовской индустрии. Однако ответ действующей чемпионки UFC, лучшей девушки-бойца лиги вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) Валентины Шевченко получился жестким:
«
"Женщины слабые? Скажи это моей сестре, командиру воздушного судна. Или скажите это "Ночным ведьмам" — женскому бомбардировочному полку времен Второй мировой войны. За это они заслужили репутацию неуловимых и смертоносных. Давай, скажи им, кто сильнее. Все целиком зависит от воспитания — и мужчину можно вырастить беспомощным слизняком".
Также Шевченко отметила, что в боевых искусствах нет различий между полами — в них спортсмены становятся "изящнее, сильнее и мудрее, чтобы ни у кого никогда не было шанса ударить их по лицу".
Отметим, что пять лет назад от Хабиба уже доставалось девушкам… Правда, не бойцам, а ринг-герлз — тогда непобежденный спортсмен твердо обозначил, что на турнире памяти его отца Абдулманапа Нурмагомедова девушек с номерами раундов не будет:
«
"Это самые ненужные люди в единоборствах. Включите вы на экране, какой раунд идет! Какую функцию они несут? Что они делают? В истории есть много моментов, которые были неправильными. И вот история говорит, что это ненужные люди. Никому не навязываю свое мнение, со своим законом не прихожу. Мы здесь развиваем спорт в первую очередь. Люди хотят шоу, но смешивать все это считаю неправильным. Я ни в коем случае не против женщин. Женщина создана для мужчины. Просто всему есть свои рамки в том, что мы делаем и говорим".
Вот тогда скандал действительно разгорелся. Потому что Хабибу стали отвечать и сами ринг-герлз, и спортсменки с популярными персонами. Кстати, среди заступившихся за девушек была и Валентина Шевченко (правда, высказалась помягче):
«
"Люди должны знать, что красивые девушки украшают любое мероприятие. Никто не имеет права называть ринг-герлз бесполезными. Всем мужчинам это нравится, ведь ринг-герлз – это красиво. Они в единоборствах с самого начала". (Sport24)
Возвращаясь к свежему высказыванию Хабиба и ответу Шевченко, признаем, что есть аргументы в пользу обоих точек зрения. Те, кто критикуют женские ММА, часто указывают на очевидные моменты:
- к женским боям приковано куда меньше внимания. Подтверждение тому – главные события турниров UFC и тот факт, что последний раз девушки стояли во главе карда 33 ивента назад;
- средний уровень девушек-бойцов заметно ниже среднего мужского уровня, что не может не сказываться на зрелищности поединков;
- по-настоящему популярных представительниц ММА катастрофически мало (оговоримся: прославившихся именно благодаря бойне в клетке).
Девушки же могут ответить достаточно резонно:
- UFC проводит женские бои почти 15 лет, а Министерство спорта России признает женские ММА видом спорта;
- Ронда Раузи, Аманда Нуньес, Крис Сайборг и Шевченко стали легендами смешанных единоборств;
- наконец, несколько девушек из ММА (например, американка Пейдж Ванзант) пользуются колоссальной популярностью у мужской аудитории. Правда, дело тут во внешних данных, а не спортивных навыках.