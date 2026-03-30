Израиль нанес новые удары по южному пригороду Бейрута

БЕЙРУТ, 30 мар - РИА Новости. Израильские самолеты нанесли новую серию ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет зашел со стороны моря и пролетел на низкой высоте над центральными кварталами ливанской столицы, после чего нанес удары по району Гбейри в южном пригороде.
Ранее очевидцы рассказали РИА Новости о нанесении ударов израильской авиации по жилому зданию в районе Муавад.
Армия Израиля на своих арабоязычных интернет-ресурсах ранее опубликовала заявление о намерении нанести удары по нескольким районам южного пригорода ливанской столицы и призвала местных жителей незамедлительно покинуть свои дома.
Эскалация между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта, когда движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения в регионе. В ответ Армия обороны Израиля приступила к масштабным ударам по Ливану, а 16 марта официально объявила о начале наземной операции на юге республики.
Вместе с тем достигнутые в ноябре 2024 года при международном посредничестве договоренности о прекращении огня фактически не соблюдала израильская сторона. Власти Ливана неоднократно повторяли о регулярных нарушениях со стороны Израиля.
