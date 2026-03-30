Рейтинг@Mail.ru
Израиль нанес новые удары по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 30.03.2026 (обновлено: 13:26 30.03.2026)
Израиль нанес новые удары по южному пригороду Бейрута
РИА Новости, 30.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083708661_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_126807119201cd75578c9c680113a871.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Серия ударов по южному пригороду Бейрута
Очередная серия ударов по южному пригороду Бейрута.
2026-03-30T11:50
true
PT0M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083708661_247:0:1687:1080_1920x0_80_0_0_42408d5ecbf73dd3cfc5ec4bcfa58f32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 30 мар - РИА Новости. Израильские самолеты нанесли новую серию ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет зашел со стороны моря и пролетел на низкой высоте над центральными кварталами ливанской столицы, после чего нанес удары по району Гбейри в южном пригороде.
Израильская авиация уничтожила пункт скорой помощи на юге Ливана
Израильская авиация уничтожила пункт скорой помощи на юге Ливана
29 марта, 13:00
Ранее очевидцы рассказали РИА Новости о нанесении ударов израильской авиации по жилому зданию в районе Муавад.
Армия Израиля на своих арабоязычных интернет-ресурсах ранее опубликовала заявление о намерении нанести удары по нескольким районам южного пригорода ливанской столицы и призвала местных жителей незамедлительно покинуть свои дома.
Эскалация между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта, когда движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения в регионе. В ответ Армия обороны Израиля приступила к масштабным ударам по Ливану, а 16 марта официально объявила о начале наземной операции на юге республики.
Вместе с тем достигнутые в ноябре 2024 года при международном посредничестве договоренности о прекращении огня фактически не соблюдала израильская сторона. Власти Ливана неоднократно повторяли о регулярных нарушениях со стороны Израиля.
Израиль назначил себе нового главного врага
Израиль назначил себе нового главного врага
14 марта, 08:00
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала