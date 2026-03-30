В Италии арестовали подростка, планировавшего теракт в школе

РИМ, 30 мар – РИА Новости. Итальянские карабинеры арестовали 17-летнего подростка, который намеревался совершить теракт в школе в провинции Перуджа, говорится в сообщении правоохранителей.

"Семнадцатилетний молодой человек был арестован по подозрению в совершении преступлений, связанных с пропагандой и подстрекательством к совершению преступлений на почве расовой, этнической и религиозной дискриминации, а также в хранении материалов, используемых в террористических целях" – говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Согласно сообщению, правоохранители изъяли у молодого человека инструкции по изготовлению боевых устройств и огнестрельного оружия, информацию об опасных химических и бактериологических веществах, а также руководства по диверсиям государственных служб. Помимо этого, карабинеры нашли у него информацию о закупке оружия, его изготовлении и подготовке примитивного взрывчатого вещества.

"Также обнаружено явное намерение совершить массовое убийство в школе... за которым последовало бы его собственное самоубийство", - пишут карабинеры. Подозреваемый общался в соцсетях с праворадикальной группировкой, продвигающей расистские идеи.