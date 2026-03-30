США не станут совершать военных преступлений в Иране, заявила Левитт

ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт после угроз президента США Дональда Трампа атаковать электростанции и нефтяные скважины Ирана пообещала, что армия США не станет совершать военных преступлений.
"Эта администрация и вооруженные силы всегда будут действовать с соответствии с законом, но c учетом необходимости достижения всех целей операции президент продолжит неослабевающее движение вперед", - сказала Левитт на пресс-конференции.
Так она ответила на просьбу прокомментировать публикацию Трампа в его соцсети Truth Social с угрозами в адрес Ирана об уничтожении электростанций страны и нефтяных скважин в случае, если Тегеран не пойдет на соглашение США, и оценить содержит ли заявление о намерении атаковать гражданские объекты планы по совершению военных преступлений.
Левитт также призвала Иран заключить сделку с США. "Вооруженные силы США обладают возможностями за гранью самого дикого вымысла, и президент не боится использовать их", - добавила она.