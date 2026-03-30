США не станут совершать военных преступлений в Иране, заявила Левитт

ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт после угроз президента США Дональда Трампа атаковать электростанции и нефтяные скважины Ирана пообещала, что армия США не станет совершать военных преступлений.

Левитт также призвала Иран заключить сделку с США. "Вооруженные силы США обладают возможностями за гранью самого дикого вымысла, и президент не боится использовать их", - добавила она.