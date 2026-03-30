В Иране утвердили проект закона о безопасности Ормузского пролива

ТЕГЕРАН, 30 мар - РИА Новости. Комиссия парламента Ирана утвердила предварительный проект закона об Ормузском проливе, сообщил член комиссии по национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтаба Зареи.
"Проект закона о стратегических действиях по безопасности и устойчивому развитию Ормузского пролива был утвержден сегодня в ходе заседания комиссии национальной безопасности ", - сказал Зареи, чьи слова опубликовало агентство Fars.
Депутат отметил, что проект включает в себя меры по обеспечению безопасности Ормузского пролива, в том числе судоходства, вопрос о финансовых механизмах и сборах в риалах, запрет для американской стороны и Израиля проходить через пролив, как и для стран, участвующих в санкционной политике против Ирана.
Кроме того, законопроект предполагает сотрудничество с Оманом в построении правового режима.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.