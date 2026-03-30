"Напугали весь мир до смерти". В США забили тревогу из-за действий Ирана

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ормузский пролив будет непросто открыть в будущем, заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала.
"Мы беспокоимся о том, что будут потоплены несколько кораблей и перекроют проход <…> Этот пролив нелегко открыть, если кто-то намерен держать его закрытым. <…> Перекрыть этот пролив чрезвычайно просто, и я уверен, что Иран тщательно изучил этот вопрос. <…> На самом деле, я бы сказал, что иранцы продвинулись далеко вперед и в плане вооружений, и методов, и прочего", — отметил он.
Более того, по мнению Уилкерсона, даже если США объявят о разблокировке Ормузского пролива, торговые суда нескоро решатся им воспользоваться.
"Чтобы напугать весь мир до смерти — и страховщиков, и судовладельцев, достаточно всего одного случая. Вот и все, что нужно. А потом пройдет немало времени, прежде чем какой-либо военно-морской флот сможет убедить людей, что, мол, теперь снова можно выходить в море", — пояснил эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.