Рейтинг@Mail.ru
"Напугали весь мир до смерти". В США забили тревогу из-за действий Ирана - РИА Новости, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:06 30.03.2026 (обновлено: 08:49 30.03.2026)
https://ria.ru/20260330/iran-2083660791.html
"Напугали весь мир до смерти". В США забили тревогу из-за действий Ирана
Ормузский пролив будет непросто открыть в будущем, заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 30.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077511269_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_528db4c7c326c266d096b061018bb7ad.jpg
https://ria.ru/20260327/krizis-2083133316.html
https://ria.ru/20260326/tegeran-2082900361.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077511269_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_15d1cb3e76e0d7d2eb68f2ec0a987969.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© REUTERS / Nicolas EconomouПорт Фуджейра
Порт Фуджейра
Порт Фуджейра. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ормузский пролив будет непросто открыть в будущем, заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала.
"Мы беспокоимся о том, что будут потоплены несколько кораблей и перекроют проход <…> Этот пролив нелегко открыть, если кто-то намерен держать его закрытым. <…> Перекрыть этот пролив чрезвычайно просто, и я уверен, что Иран тщательно изучил этот вопрос. <…> На самом деле, я бы сказал, что иранцы продвинулись далеко вперед и в плане вооружений, и методов, и прочего", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
С ядерным привкусом: определился худший сценарий мирового кризиса
Более того, по мнению Уилкерсона, даже если США объявят о разблокировке Ормузского пролива, торговые суда нескоро решатся им воспользоваться.
"Чтобы напугать весь мир до смерти — и страховщиков, и судовладельцев, достаточно всего одного случая. Вот и все, что нужно. А потом пройдет немало времени, прежде чем какой-либо военно-морской флот сможет убедить людей, что, мол, теперь снова можно выходить в море", — пояснил эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Тегеран взял Вашингтон за горло: Иран превращает США в страну-изгоя
26 марта, 08:00
 
В миреОрмузский проливСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала