Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии возбудили дело после ДТП с микроавтобусом и иномаркой - РИА Новости, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 30.03.2026 (обновлено: 18:34 30.03.2026)
https://ria.ru/20260330/ingushetija-2083827798.html
В Ингушетии возбудили дело после ДТП с микроавтобусом и иномаркой
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело после ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, где один человек погиб и 14 пострадали, сообщили в... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T18:33:00+03:00
2026-03-30T18:34:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083754097_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_4aa5a97d04ec0fd7b543921952e1a0fb.jpg
https://ria.ru/20260329/dtp-2083573151.html
https://ria.ru/20260327/peterburg-2083346202.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083754097_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_caf10f9660c9ef5a1ea90aa3483faf55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Ингушетии возбудили дело после ДТП с микроавтобусом и иномаркой

В Ингушетии завели дело после ДТП с микроавтобусом и иномаркой с одним погибшим

© Фото : Министерство внутренних дел по Республике ИнгушетияПоследствия ДТП с участием микроавтобуса в Ингушетии
© Фото : Министерство внутренних дел по Республике Ингушетия
Последствия ДТП с участием микроавтобуса в Ингушетии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 30 мар – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело после ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, где один человек погиб и 14 пострадали, сообщили в СУ СК РФ по региону.
Ранее МВД по региону сообщило, что в понедельник в селении Верхние Ачалуки автомобиль Changan столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП от полученных травм скончалась женщина-водитель иномарки, пострадали 14 человек. Среди пострадавших оказались трое детей - как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, они получили незначительные травмы. По предварительным данным, виновником ДТП стала водитель иномарки, не уступившая дорогу. Региональная прокуратура организовала проверку по факту аварии.
Место ДТП в Омске, в котором пострадали две несовершеннолетние - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
В Омске иномарка сбила двух девочек на тротуаре после ДТП
29 марта, 08:10
"Следственными органами СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, трое пострадавших в аварии несовершеннолетних были доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
"В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает", - добавили в СУ СК РФ.
В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что пострадавшим детям 11 и 15 лет, среди них две девочки и один мальчик.
Новорожденный ребенок в реанимационном боксе в палате роддома - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
В Петербурге врачи спасли женщину на позднем сроке беременности после ДТП
27 марта, 16:58
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала