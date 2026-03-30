В Ингушетии возбудили дело после ДТП с микроавтобусом и иномаркой

НАЛЬЧИК, 30 мар – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело после ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, где один человек погиб и 14 пострадали, сообщили в СУ СК РФ по региону.

Ранее МВД по региону сообщило, что в понедельник в селении Верхние Ачалуки автомобиль Changan столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП от полученных травм скончалась женщина-водитель иномарки, пострадали 14 человек. Среди пострадавших оказались трое детей - как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, они получили незначительные травмы. По предварительным данным, виновником ДТП стала водитель иномарки, не уступившая дорогу. Региональная прокуратура организовала проверку по факту аварии.

"Следственными органами СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении

По данным ведомства, трое пострадавших в аварии несовершеннолетних были доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает", - добавили в СУ СК РФ.