Бабаков обсудил с Анохиным развитие инфраструктуры в Смоленской области

Зампред Госдумы Бабаков встретился с губернатором Смоленской области Анохиным
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Государственной думы Александр Бабаков встретился с губернатором Смоленской области Василием Анохиным, они обсудили вопросы развития сфер ЖКХ, строительства, транспортной и энергетической инфраструктуры в регионе.
"На встрече в правительстве области рассказал об основных результатах и планах нашей работы. В 2025 году в Смоленской области построено порядка 430 тысяч квадратных метров жилья, что позволило улучшить жилищные условия для 22 тысяч семей. Развиваем коммерческую и производственную инфраструктуру, вводим новые площади для бизнеса", – написал Анохин в канале в мессенджере MAX.
Глава региона рассказал о модернизации объектов ЖКХ. В рамках областных и федеральных программ капитально отремонтировано более 130 километров инженерных сетей, проложено 385 километров газовых сетей. Около 5 тысяч домовладений, включая сельские населенные пункты, получили доступ к газу.
"Благоустраиваем общественные пространства. В прошлом году обновили более 50 дворов и около 70 общественных территорий, создали порядка 40 новых детских площадок. Реализовали три проекта-победителя Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений в Десногорске, Гагарине и Велиже, еще пять будут выполнены в этом году", – подчеркнул Анохин.
Также в регионе благодаря федеральной поддержке обновляется общественный транспорт и развивается дорожное хозяйство. За прошлый год отремонтировано 98 километров региональных и 167 километров местных дорог, рабочие привели в порядок шесть мостов.