Рейтинг@Mail.ru
Бабаков обсудил с Анохиным развитие инфраструктуры в Смоленской области - РИА Новости, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:01 30.03.2026
Бабаков обсудил с Анохиным развитие инфраструктуры в Смоленской области
Бабаков обсудил с Анохиным развитие инфраструктуры в Смоленской области - РИА Новости, 30.03.2026
Бабаков обсудил с Анохиным развитие инфраструктуры в Смоленской области
Заместитель председателя Государственной думы Александр Бабаков встретился с губернатором Смоленской области Василием Анохиным, они обсудили вопросы развития... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T20:01:00+03:00
2026-03-30T20:01:00+03:00
смоленская область
василий анохин
александр бабаков
жкх
строительство
инфраструктура
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083846786_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_32e2d573cd25d4eda6d801816b4fbc43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий анохин, александр бабаков, жкх, строительство, инфраструктура
Смоленская область, Василий Анохин, Александр Бабаков, ЖКХ, Строительство, Инфраструктура
Бабаков обсудил с Анохиным развитие инфраструктуры в Смоленской области

Зампред Госдумы Бабаков встретился с губернатором Смоленской области Анохиным

© Фото : пресс-служба губернатора Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин и зампред Государственной думы Александр Бабаков во время встречи
Губернатор Смоленской области Василий Анохин и зампред Государственной думы Александр Бабаков во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин и зампред Государственной думы Александр Бабаков во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Государственной думы Александр Бабаков встретился с губернатором Смоленской области Василием Анохиным, они обсудили вопросы развития сфер ЖКХ, строительства, транспортной и энергетической инфраструктуры в регионе.
"На встрече в правительстве области рассказал об основных результатах и планах нашей работы. В 2025 году в Смоленской области построено порядка 430 тысяч квадратных метров жилья, что позволило улучшить жилищные условия для 22 тысяч семей. Развиваем коммерческую и производственную инфраструктуру, вводим новые площади для бизнеса", – написал Анохин в канале в мессенджере MAX.
Глава региона рассказал о модернизации объектов ЖКХ. В рамках областных и федеральных программ капитально отремонтировано более 130 километров инженерных сетей, проложено 385 километров газовых сетей. Около 5 тысяч домовладений, включая сельские населенные пункты, получили доступ к газу.
"Благоустраиваем общественные пространства. В прошлом году обновили более 50 дворов и около 70 общественных территорий, создали порядка 40 новых детских площадок. Реализовали три проекта-победителя Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений в Десногорске, Гагарине и Велиже, еще пять будут выполнены в этом году", – подчеркнул Анохин.
Также в регионе благодаря федеральной поддержке обновляется общественный транспорт и развивается дорожное хозяйство. За прошлый год отремонтировано 98 километров региональных и 167 километров местных дорог, рабочие привели в порядок шесть мостов.
Смоленская областьВасилий АнохинАлександр БабаковЖКХСтроительствоИнфраструктура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала