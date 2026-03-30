Бабаков обсудил с Анохиным развитие инфраструктуры в Смоленской области

Губернатор Смоленской области Василий Анохин и зампред Государственной думы Александр Бабаков во время встречи

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Государственной думы Александр Бабаков встретился с губернатором Смоленской области Василием Анохиным, они обсудили вопросы развития сфер ЖКХ, строительства, транспортной и энергетической инфраструктуры в регионе.

"На встрече в правительстве области рассказал об основных результатах и планах нашей работы. В 2025 году в Смоленской области построено порядка 430 тысяч квадратных метров жилья, что позволило улучшить жилищные условия для 22 тысяч семей. Развиваем коммерческую и производственную инфраструктуру, вводим новые площади для бизнеса", – написал Анохин в канале в мессенджере MAX.

Глава региона рассказал о модернизации объектов ЖКХ. В рамках областных и федеральных программ капитально отремонтировано более 130 километров инженерных сетей, проложено 385 километров газовых сетей. Около 5 тысяч домовладений, включая сельские населенные пункты, получили доступ к газу.

"Благоустраиваем общественные пространства. В прошлом году обновили более 50 дворов и около 70 общественных территорий, создали порядка 40 новых детских площадок. Реализовали три проекта-победителя Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений в Десногорске, Гагарине и Велиже, еще пять будут выполнены в этом году", – подчеркнул Анохин.