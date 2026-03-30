Российская гимнастка не повернулась к флагам во время гимна Украины - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
16:38 30.03.2026
Российская гимнастка не повернулась к флагам во время гимна Украины
Российская гимнастка не повернулась к флагам во время гимна Украины - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
Российская гимнастка не повернулась к флагам во время гимна Украины
Российская спортсменка София Ильтерякова не повернулась к флагам во время гимна Украины на церемонии награждения в рамках этапа Кубка мира по художественной... РИА Новости Спорт, 30.03.2026
2026-03-30T16:38:00+03:00
2026-03-30T16:38:00+03:00
спорт, международная федерация гимнастики (fig)
Спорт, Международная федерация гимнастики (FIG)
Российская гимнастка не повернулась к флагам во время гимна Украины

Гимнастка Ильтерякова не повернулась к флагам во время гимна Украины на турнире

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российская спортсменка София Ильтерякова не повернулась к флагам во время гимна Украины на церемонии награждения в рамках этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Софии.
В понедельник 15-летняя Ильтерякова, выступающая в нейтральном статусе, заняла второе место в упражнениях с обручем. Первой стала украинка Таисия Онофрийчук, третьей - итальянка София Раффаэли.
Гимнастка Мария Борисова - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Российские гимнастки победили в командном многоборье на этапе Кубка мира
29 марта, 22:47
После включения гимна Украины на церемонии награждения Онофрийчук и Раффаэли развернулись к своим флагам, Ильтерякова продолжила стоять, развернувшись к ним спиной.
С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (FIG) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
В марте на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов не старше 23 лет в Сербии во время церемонии награждения украинский спортсмен Артур Костюк сошел с пьедестала почета и повернулся спиной к флагам, как только зазвучал гимн в честь российского атлета.
Художественная гимнастика. Кубок России 2025 - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Возвращение российских гимнасток усилит конкуренцию на КМ, считает тренер
19 марта, 13:07
 
