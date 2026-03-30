Кин больше не сыграет в серии плей-офф КХЛ с "Локомотивом", сообщил Жамнов

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов сообщил журналистам, что американский защитник Джозеф Кин не примет участия в оставшихся матчах серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива".

Счет в серии до четырех побед после четырех матчей стал 3-1 в пользу "Локомотива".