Кировский губернатор открыл чат-бот в мессенджере Max - РИА Новости, 30.03.2026
15:38 30.03.2026
Кировский губернатор открыл чат-бот в мессенджере Max
Кировский губернатор открыл чат-бот в мессенджере Max
Губернатор Кировской области Александр Соколов одним из первых среди глав регионов открыл чат-бот в национальном мессенджере Max, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.03.2026
Кировский губернатор Соколов открыл чат-бот в национальном мессенджере Max

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов одним из первых среди глав регионов открыл чат-бот в национальном мессенджере Max, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Соколов представил жителям региона новый ресурс для постоянного сбора вопросов и получения обратной связи – чат-бот "Напиши губернатору Кировской области" в мессенджере Мах - на еженедельном оперативном совещании. Аналитика по поступившим обращениям будет озвучиваться в ходе еженедельных совещаний у губернатора", - говорится в сообщении.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Чернышенко отметил кировского губернатора за работу с молодежью
25 марта, 22:37
Четырнадцатого апреля состоится первая среди губернаторского корпуса прямая линия Соколова в Мах с использованием чат-бота. Перейти в чат-бот в Max можно будет через личный канал губернатора в национальном мессенджере. Там можно оставить запросы на решение проблем, пожелания по улучшению работы в любой сфере или отрасли, любого министерства или ведомства, муниципалитета, высказать благодарность или поделиться добрыми новостями.
"Чат бот – это важный проект, который закрепляет наш курс на достижение цифрового суверенитета России. Новый ресурс заменит обратную связь со мной в признанном враждебным Telegram. Теперь все коммуникации с жителями области и в их интересах, вся используемая при этом персональная информация будут оставаться внутри страны, на наших серверах. Каждый может получить адресную помощь и быть уверенным, что его вопрос рассмотрят, вернутся к нему с ответом", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
Губернатор Кировской области пообещал "ежедневно читать выгрузку всех сообщений и давать поручения по решению поступающих вопросов".
"Плакаты и билборды с куар-кодом, ведущим в чат-бот Александра Соколова, появятся в Кирове и районах области уже на этой неделе. Широкое информирование жителей о новой возможности прямой связи с губернатором будет обеспечено с помощью социальных сетей", - отмечается в сообщении.
При этом губернатор Кировской области сообщил о разработке отдельного мини-приложения в мессенджере.
"Поставил задачу уже в этом году завершить разработку отдельного приложения в Max. Оно должно стать единым окном входа для жителей области, откуда они смогут перейти к любому интересующему их сервису в мессенджере. В Кировской области разработано 7 региональных сервисов на его платформе. Их пользователями стали свыше 12 тысяч человек. Наиболее популярные – чат-боты по записи на прием в МФЦ и к врачу. Только за 3 месяца 2026 года ими воспользовалось более 9,5 тысячи граждан. Кроме того, в мессенджере на сегодня создано более 1,5 тысячи информационных каналов органов власти и организаций Кировской области", - отметил глава региона.
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Госвложения в здоровье жителей Кировской области увеличились вдвое
17 февраля, 13:25
 
