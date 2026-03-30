Кировский губернатор открыл чат-бот в мессенджере Max

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов одним из первых среди глав регионов открыл чат-бот в национальном мессенджере Max, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Соколов представил жителям региона новый ресурс для постоянного сбора вопросов и получения обратной связи – чат-бот "Напиши губернатору Кировской области" в мессенджере Мах - на еженедельном оперативном совещании. Аналитика по поступившим обращениям будет озвучиваться в ходе еженедельных совещаний у губернатора", - говорится в сообщении.

Четырнадцатого апреля состоится первая среди губернаторского корпуса прямая линия Соколова в Мах с использованием чат-бота. Перейти в чат-бот в Max можно будет через личный канал губернатора в национальном мессенджере. Там можно оставить запросы на решение проблем, пожелания по улучшению работы в любой сфере или отрасли, любого министерства или ведомства, муниципалитета, высказать благодарность или поделиться добрыми новостями.

"Чат бот – это важный проект, который закрепляет наш курс на достижение цифрового суверенитета России. Новый ресурс заменит обратную связь со мной в признанном враждебным Telegram. Теперь все коммуникации с жителями области и в их интересах, вся используемая при этом персональная информация будут оставаться внутри страны, на наших серверах. Каждый может получить адресную помощь и быть уверенным, что его вопрос рассмотрят, вернутся к нему с ответом", - цитирует пресс-служба слова Соколова.

Губернатор Кировской области пообещал "ежедневно читать выгрузку всех сообщений и давать поручения по решению поступающих вопросов".

"Плакаты и билборды с куар-кодом, ведущим в чат-бот Александра Соколова, появятся в Кирове и районах области уже на этой неделе. Широкое информирование жителей о новой возможности прямой связи с губернатором будет обеспечено с помощью социальных сетей", - отмечается в сообщении.

При этом губернатор Кировской области сообщил о разработке отдельного мини-приложения в мессенджере.