СМИ узнали о работе США, Гренландии и НАТО над соглашением - РИА Новости, 30.03.2026
14:04 30.03.2026
СМИ узнали о работе США, Гренландии и НАТО над соглашением
СМИ узнали о работе США, Гренландии и НАТО над соглашением - РИА Новости, 30.03.2026
СМИ узнали о работе США, Гренландии и НАТО над соглашением
Белый дом вместе с Гренландией и НАТО работает над "изумительным для США" соглашением, сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление Белого дома.
2026-03-30T14:04:00+03:00
2026-03-30T14:04:00+03:00
в мире
сша
гренландия
дания
дональд трамп
нато
https://ria.ru/20260320/daniya-2081847129.html
https://ria.ru/20260226/voyska-2076718480.html
https://ria.ru/20260225/zakharova-2076717189.html
сша
гренландия
дания
в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп, нато
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп, НАТО
СМИ узнали о работе США, Гренландии и НАТО над соглашением

NYT: Вашингтон, Гренландия и НАТО работают над изумительным для США соглашением

© РИА Новости / Юрий Апрелефф | Перейти в медиабанкЗдание парламента в столице Гренландии Нууке
Здание парламента в столице Гренландии Нууке - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Здание парламента в столице Гренландии Нууке. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Белый дом вместе с Гренландией и НАТО работает над "изумительным для США" соглашением, сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление Белого дома.
"В предоставленном Times сообщении Белый дом заявил, что работает с Гренландией и НАТО над соглашением, которое "будет изумительным для США", - говорится в материале издания.
Датские военнослужащие во время учений в Гренландии - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Дания в январе готовилась к атаке США на Гренландию, пишут СМИ
20 марта, 04:24
При этом Белый дом отказался прокомментировать свою связь с близкими к президенту США тремя лицами, которые, как ранее сообщали датские СМИ, якобы проводят на острове тайные кампании влияния и являются объектами наблюдения датской разведки. По информации газеты, речь, вероятно, идет о бывшем советнике при минэнерго США Дрю Хорне, советнике президента США Дональда Трампа по вопросам Арктики Томасе Дансе, а также члене Консультативного совета по внутренней безопасности Крисе Коксе.
Как пишет New York Times, никто из них и не пытался скрываться, а их действия представляли собой характерную для администрации Трампа смесь бизнеса и внешней политики. Так, Хорн хочет построить в Гренландии огромный центр обработки данных, Данс организовывал поездки на остров для близкого круга президента и основал НКО для улучшения американо-гренландских отношений, а Кокс занимался "проповедованием" для Трампа. Отмечается, что все они открыто объявляли о своих попытках продвижения американских интересов на острове, появлялись на телевидении и в соцсетях. Более того, они явно преследовали и некоторые свои, личные интересы, добавляет газета.
"Оба (Хорн и Данс - ред.) отвергли предположение о том, что они занимались какими-либо махинациями, как чушь", - пишет New York Times.
Американские военнослужащие во время посадки в самолет на авиабазе в Авиано, Италия - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Планировали за год". Американский десант внезапно высадился в Гренландии
26 февраля, 08:00
В то же время неназванный источник подтвердил изданию, что агенты датской разведки действительно внимательно следили за ними двумя.
В конце августа 2025 года датская телерадиокомпания DR сообщила, что близкие к президенту США Дональду Трампу американцы якобы проводят тайную работу внутри гренландского общества с целью посеять раздор между островом и Данией, собирая информацию о дружественно и негативно настроенных к Вашингтону жителях Гренландии, чтобы создать возможность присоединить Гренландию к США. DR подчеркнула, что ей не удалось выяснить, действуют ли американские специалисты по собственной инициативе или по приказу. В свою очередь, представитель правительства США сообщил, что "отдельные граждане США могут иметь интересы в Гренландии", но правительство США не контролирует и не направляет действия частных лиц.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Захарова напомнила Бербок, что Гренландия вышла из ЕС в 1985 году
25 февраля, 18:16
 
В миреСШАГренландияДанияДональд ТрампНАТО
 
 
