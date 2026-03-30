В Краснодаре женщина получила 12 лет по делу о госизмене

КРАСНОДАР, 30 мар - РИА Новости. Краснодарский краевой суд приговорил к 12 годам колонии по делу о государственной измене местную жительницу, которая перевела 2 тысячи рублей на нужды ВСУ, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Следствие установило, что женщина, являясь противницей проведения специальной военной операции, стала участницей интернет-сообщества, которое администрирует гражданка Украины. В нем публиковались сообщения с призывами перечислить денежные средства на нужды ВСУ. По данным правоохранительных органов, подсудимая в июне 2022 года перевела по указанным реквизитам 1 тысячу рублей, а в сентябре 2022 года – еще 1 тысячу рублей.
"Краснодарским краевым судом оглашен приговор в отношении жительницы Краснодара, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена - ред.)... Судом женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии общего режима", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.
15 января, 11:45