В Краснодаре женщина получила 12 лет по делу о госизмене

КРАСНОДАР, 30 мар - РИА Новости. Краснодарский краевой суд приговорил к 12 годам колонии по делу о государственной измене местную жительницу, которая перевела 2 тысячи рублей на нужды ВСУ, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.